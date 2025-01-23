В четверг, 23 января, Суспильне провело пресс-конференцию с участниками Национального отбора. Состоялась жеребьевка и презентация песен финалистов, пишет 24 Канал.

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Благодаря жеребьевке удалось определить, в каком порядке будут выступать музыканты на финальном концерте. Он состоится 8 февраля, его будут транслировать на телевидении в формате концерта. Грандиозный финал откроет Влад Шериф, а закрывать мероприятие – группа "ДК Энергетик".

Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Энергетик" – "Сіль"

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