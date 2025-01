Grisana есть в списке участников, которые хотят поехать на Евровидение-2025 от Сан-Марино. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Una voce per San Marino.

Прослушивание состоится уже сегодня, 22 января. Grisana будет петь онлайн в 17:50. Артиста коротко прокомментировала новость в своем инстаграме, поставив геолокации Сан-Марино.

You asked and I did (Вы просили, и я сделала – 24 Канал),

– написала певица.

Grisana может поехать на Евровидение-2025 от Сан-Марино / Скриншот из инстаграма

TESLENKO попал в лонглист Нацотбора в Сан-Марино

Напомним, ранее другой участник украинского Нацотбора на Евровидение-2025 TESLENKO сообщил, что прошел в лонглист конкурса в Сан-Марино. Певец признался, что хотел быть представителем от Украины, "но ввиду обстоятельств, попытается сделать это от другой страны".

Отметим, что TESLENKO еще имел шанс попасть в финал украинского Нацотбора, если бы за него проголосовали украинцы в Дії, но отказался от участия в конкурсе. Вероятно, из-за скандала с ENLEO, который оконфузился из-за прослушивания российской музыки во время войны.