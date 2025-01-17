Десятым финалистом стала певица FIЇNKA. Она вместе с девятью другими исполнителями будет бороться за право представить Украину на Евровидении-2025. Они уже начинают готовиться к выступлению в финале Нацотбора, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Список финалистов Нацотбора-2025

FIЇNKA – "Культура"

Future Culture – Waste My Time

KHAYAT – HONOR

KRYLATA – STAY TRUE

MOLODI – my sea

Ziferblat – Bird of pray

Абие – "Дом"

ДК Энергетик – "Соль"

Маша Кондратенко – No time to cry

Влад Шериф – Wind of change

Отметим, финал Национального отбора-2025 пройдет 8 февраля, его будут транслировать на телевидении в формате концерта.