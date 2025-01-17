Десятым финалистом стала певица FIЇNKA. Она вместе с девятью другими исполнителями будет бороться за право представить Украину на Евровидении-2025. Они уже начинают готовиться к выступлению в финале Нацотбора, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Список финалистов Нацотбора-2025

  • FIЇNKA – "Культура"
  • Future Culture – Waste My Time
  • KHAYAT – HONOR
  • KRYLATA – STAY TRUE
  • MOLODI – my sea
  • Ziferblat – Bird of pray
  • Абие – "Дом"
  • ДК Энергетик – "Соль"
  • Маша Кондратенко – No time to cry
  • Влад Шериф – Wind of change

Отметим, финал Национального отбора-2025 пройдет 8 февраля, его будут транслировать на телевидении в формате концерта.