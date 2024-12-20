Різножанрові артисти боротимуться за право представити Україну на Євробаченні-2025. Вони вже починають готуватися до виступу у фіналі Нацвідбору, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Список фіналістів Нацвідбору-2025
- Future Culture – Waste My Time
- KHAYAT – HONOR
- KRYLATA – STAY TRUE
- MOLODI – my sea
- Ziferblat – "Bird of pray"
- Абіє – "Дім"
- ДК Енергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – No time to cry
- Влад Шериф – Wind of change
Фіналісти Нацвідбору-2025 / Фото Суспільного
Коли буде відомий список усіх 10 фіналістів
Музиканти, які потрапили до лонглиста Нацвідбору, все ще мають шанс потрапити до десятки фіналістів. Як і минулого року, останнього учасника обиратимуть українці. Онлайн-голосування пройде в застосунку Дія у січні.
Отже, дев'ять фіналістів нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у Дії. Одного з одинадцяти,
– прокоментувала музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль.
До 17 січня 2025 року оголосять повний список фіналістів, що складатиметься з 10 музикантів. Фінал Нацвідбору пройде 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту.