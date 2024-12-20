Різножанрові артисти боротимуться за право представити Україну на Євробаченні-2025. Вони вже починають готуватися до виступу у фіналі Нацвідбору, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Список фіналістів Нацвідбору-2025

Future Culture – Waste My Time

KHAYAT – HONOR

KRYLATA – STAY TRUE

MOLODI – my sea

Ziferblat – "Bird of pray"

Абіє – "Дім"

ДК Енергетик – "Сіль"

Маша Кондратенко – No time to cry

Влад Шериф – Wind of change



Фіналісти Нацвідбору-2025 / Фото Суспільного

Коли буде відомий список усіх 10 фіналістів

Музиканти, які потрапили до лонглиста Нацвідбору, все ще мають шанс потрапити до десятки фіналістів. Як і минулого року, останнього учасника обиратимуть українці. Онлайн-голосування пройде в застосунку Дія у січні.

Отже, дев'ять фіналістів нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у Дії. Одного з одинадцяти,

– прокоментувала музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль.

До 17 січня 2025 року оголосять повний список фіналістів, що складатиметься з 10 музикантів. Фінал Нацвідбору пройде 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту.