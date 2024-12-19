Кароль зауважила, що співачці це потрібно прийняти та зрозуміти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Ви можете звернутися наступного разу, але моя особиста вам порада, пані СолоХо, давайте будемо знайомі. Я б рекомендувала вам змінити жанр музики. Можливо, якщо ви звернете на це увагу, будь ласка, ви й побачите результат самі: по своїх стрімах, по своєму успіху, у продажі квитків на ваш концерт, і так далі,

– звернулася Тіна Кароль до СолоХи.

Тіна Кароль підкреслила, що СолоХа – прекрасна та красива дівчина. Вона вважає, що співачці варто спробувати інший стиль музики. На думку музичної продюсерки Нацвідбору, у неї все вийде, але треба "нащупати свою пісню".

Люди деякі багато років на це витрачають. Щоб це виглядало органічно і було музично. Можливо, не треба писати самій. Зверніться до авторів. Нехай пошукають цей трек для вас, побачать вас зі сторони,

– висловилася співачка.

Кароль зазначила, що варто дослухатися до коментарів і сприймати їх як допомогу, а не як зауваження.

Тіна Кароль у Слави Дьоміна: дивіться відео онлайн

СолоХа відповіла Тіні Кароль

СолоХа не забарилася з реакцією на слова Тіни Кароль та вийшла в інстаграм-сторіс. Виконавиця подякувала музичній продюсерці Нацвідбору на Євробачення-2025 за коментар та сказала, що її поради – дуже цінні.

Співачка пригадала, що починала свій творчий шлях з продюсером Володимиром Бебешком. Вона розуміла, що "народний" музичний стиль – класний, але не має "великого потенціалу". Однак СолоХа поділилася, що на той час така музика їй імпонувала, але розуміла, що в такому образі їй "досить тісно".

Тому я пішла від Володимира Бебешка і почала шукати себе,

– розповіла СолоХа.

Виконавиця вкотре зауважила, що першою подала пісню на Нацвідбір.

Я подала пісню, яка була ще в тому амплуа СолоХи, ще в тому образі. Я ще була на етапі змін. Тому Тіна Кароль, як справжня професіоналка, як людина з величезним музичним досвідом, все правильно підкреслила і помітила. І після її порад я ще впевненіша у своєму кроці, я ще впевненіше буду йти до музичних змін,

– сказала співачка.

СолоХа подякувала Кароль за пораду та висловила бажання побачитися з нею, аби почути, якою її бачить музична продюсерка цьогорічного пісенного конкурсу. Наостанок співачка додала, що їй приємно отримати комплімент від Тіни, адже не вважає себе гарною та каже, що завжди мала комплекси.