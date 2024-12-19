Вона також висловилась про вокальні здібності Микити Леонтьєва. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.

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Тіна Кароль пояснила, що правил Нацвідбору ENLEO не порушував. Водночас з моральної точки зору вчинив некоректно, адже слухав російську музику під час великої війни Росії з Україною.

Правил він по факту не порушив. По моралі ніби так. Але Oxxxymiron, наскільки я пам'ятаю, є "іноагентом". Це впливає на людей, це тригерить. Це зрозуміло, і це нормально, що люди реагують. Для мене все конкретно вже давно з 2014 року. Але я ж теж виконувала пісні російською, так було. І після 14-го, хоча знаходилися завжди в Україні. Це вже оргкомітет буде вирішувати, чи винен, чи ні. Я чесно скажу, ENLEO один із тих, хто дуже міцно виступив на прослуховуванні,

– зазначила музична продюсерка Національного відбору.

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандал з ENLEO