Вона також висловилась про вокальні здібності Микити Леонтьєва. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Слави Дьоміна.
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Тіна Кароль пояснила, що правил Нацвідбору ENLEO не порушував. Водночас з моральної точки зору вчинив некоректно, адже слухав російську музику під час великої війни Росії з Україною.
Правил він по факту не порушив. По моралі ніби так. Але Oxxxymiron, наскільки я пам'ятаю, є "іноагентом". Це впливає на людей, це тригерить. Це зрозуміло, і це нормально, що люди реагують. Для мене все конкретно вже давно з 2014 року. Але я ж теж виконувала пісні російською, так було. І після 14-го, хоча знаходилися завжди в Україні. Це вже оргкомітет буде вирішувати, чи винен, чи ні. Я чесно скажу, ENLEO один із тих, хто дуже міцно виступив на прослуховуванні,
– зазначила музична продюсерка Національного відбору.
Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн
Що відомо про скандал з ENLEO
- Нещодавно блогер KIRI опублікував відео, де запитує в людей, чи слухають вони російську музику. ENLEO з'явився у цьому ролику.
- Артист зазначив, що досі слухає деякі російські треки, які були в його плей-листі до 24 лютого 2022 року. Зокрема, це композиції Oxxxymiron, "ЛСП", Markul. Він пояснив, що це ностальгічні для нього пісні.
- Зауважимо, що в плей-листі Микити також було чимало українських виконавців. Серед них - YAKTAK, Настя Каменських, Jerry Heil, Мішель Андраде, Артем Пивоваров та інші.