Так, переможницею стала співачка FIЇNKA, яка набрала 79 699 голосів (30,40%). Вже 8 лютого вона разом з іншими учасниками виступить у фіналі Нацвідбору, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Не пропустіть FIЇNKA перед фіналом Нацвідбору-2025 звинуватили у плагіаті: реакція Тіни Кароль на скандал

Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025 розпочалось 13 січня, а завершилось вранці 17 січня. У ньому взяли участь понад 262 170 українців.

Повний список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025

  • FIЇNKA – "Культура".
  • Future Culture – Waste My Time.
  • KHAYAT – HONOR.
  • KRYLATA – STAY TRUE.
  • MOLODI – my sea.
  • Ziferblat – Bird of pray.
  • Абіє – "Дім".
  • ДК Енергетик – "Сіль".
  • Маша Кондратенко – No time to cry.
  • Влад Шериф – Wind of change.

Пісні усіх десятьох фіналістів оприлюднять у четвер, 23 січня, на ютуб-каналі Євробачення-Україна. Також відбудеться жеребкування учасників, які пройшли у фінал.

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

  • Нагадаємо, що представника України на Євробачення-2025 оберуть 8 лютого у день фіналу. Його визначать за результатами голосування журі та глядачів.
  • Склад журі Нацвідбору українці також обирали через Дію. Найбільше голосів отримали: Джамала, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танцинець та фронтвумен Go_A Катерина Павленко.
  • Варто зазначити, що днями FIЇNKA звинуватили у плагіаті пісні, яку вона представила для конкурсу. У мережі припустили, що композиція схожа на трек Con Altura іспанської виконавиці Rosalia. Однак музична продюсерка цьогорічного Нацвідбору Тіна Кароль спростувала звинувачення у плагіаті.

Євробачення-2025 пройде у Швейцарії, у місті Базель, адже минулого року перемогу у конкурсі здобули представники цієї країни – Nemo. Півфіналі відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня.