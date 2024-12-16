Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Євробачення. До речі, Флоріан Відер вже восьмий раз створює декорації для конкурсу.

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Цікаво, що німецький художник-постановник був дизайнером сцени Євробачення-2017 – тоді конкурс проходив у Києві. Флоріан Відер до того ж створює декорації для шоу таких артистів, як Бейонсе, Дженніфер Лопес та Адель. Крім того, він працював на церемонії нагородження MTV Video Music Awards та "Еммі" і на різноманітних шоу: "Британія має талант", "Америка має талант", "Американський ідол", "Танці з зірками" та інших.

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