Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Євробачення. До речі, Флоріан Відер вже восьмий раз створює декорації для конкурсу.
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Цікаво, що німецький художник-постановник був дизайнером сцени Євробачення-2017 – тоді конкурс проходив у Києві. Флоріан Відер до того ж створює декорації для шоу таких артистів, як Бейонсе, Дженніфер Лопес та Адель. Крім того, він працював на церемонії нагородження MTV Video Music Awards та "Еммі" і на різноманітних шоу: "Британія має талант", "Америка має талант", "Американський ідол", "Танці з зірками" та інших.
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Що відомо про Євробачення-2025
Нагадаємо, що перемогу на Євробаченні-2024 здобули представники Швейцарії Nemo. Тож наступного року пісенний конкурс пройде саме у цій країні, у місті Базель. Були й інші варіанти: Цюрих Бьєль і Женева.
Півфінали заплановані на 13 і 15 травня, а гранд-фінал – на 17 травня. У 69-му пісенному конкурсі візьмуть участь 38 країн, зокрема повертається Чорногорія.
Наприкінці листопада у Швейцарії відбувся референдум щодо Євробачення-2025. Згідно з рішенням виборців, на проведення конкурсу з бюджету буде виділено майже 40 мільйонів доларів.