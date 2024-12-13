Повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Європейської мовної спілки (EBU). Як відомо, Україна також візьме участь в Євробаченні у 2025 році.

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Так, як виявилося, всього в пісенному конкурсі візьме участь 38 країн. Торік їх було 37, проте Чорногорії вирішила долучитися до Євробачення 2025.

Що відомо про Євробачення у 2025 році

З огляду на те, що минулого року перемогу на пісенному конкурсі здобули представники Швейцарії Nemo, то пісенний конкурс відбудеться там.

Євробачення 2025 прийме місто Базель, третє за величиною у Швейцарії.

Всі дійства відбудуться на арені St. Jakobshalle.

Гранд-фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, а два півфінали – на 13 та 15 травня відповідно.

Зауважимо, у лютому 2025 року в Україні відбудеться Національний відбір на Євробачення. Нещодавно оголосили лонглист учасників Нацвідбору. 20 артистів побореться за можливість представити Україну на масштабній музичній події у Швейцарії.