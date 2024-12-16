Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дії. Вже у лютому троє членів журі разом з глядачами оберуть представника України на Євробаченні-2025.

До слова Найбільше за останні три роки: оголосили кількість учасників Євробачення-2025

Аби проголосувати, потрібно відкрити застосунок Дія, зайти в розділ "Сервіси" та обрати "Опитування". Варто зауважити, що можна віддати голос лише за одного кандидата із десяти.

Кандидати у члени журі Нацвідбору на Євробачення-2025

Андрій Гуцуляк – саундпродюсер та учасник гурту TVORCHI.

– саундпродюсер та учасник гурту TVORCHI. Джамала – співачка, переможниця Євробачення-2016.

– співачка, переможниця Євробачення-2016. Дмитро Зезюлін – лідер інді-попгурту Latexfauna.

– лідер інді-попгурту Latexfauna. Катерина Павленко – солістка гурту Go_A.

– солістка гурту Go_A. Олег Псюк – лідер гуртів KALUSH і Kalush Orchestra, переможець Євробачення-2022.

– лідер гуртів KALUSH і Kalush Orchestra, переможець Євробачення-2022. Анна Свиридова – програмна директорка радіо "П'ятниця".

– програмна директорка радіо "П'ятниця". Сергій Танчинець – музикант, продюсер та лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

– музикант, продюсер та лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Катя Царик – режисерка, сценаристка, кліпмейкерка.

– режисерка, сценаристка, кліпмейкерка. Саша Чемеров – музикант, співак, сонграйтер, продюсер.

– музикант, співак, сонграйтер, продюсер. Дмитро Шуров – засновник проєкту "Pianoбой", автор пісень, продюсер.

У Дії нагадали, що минулого року за журі у застосунку проголосували 720,8 тисячі українців.

Що відомо про учасників Нацвідбору на Євробачення-2025