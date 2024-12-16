Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дії. Вже у лютому троє членів журі разом з глядачами оберуть представника України на Євробаченні-2025.
До слова Найбільше за останні три роки: оголосили кількість учасників Євробачення-2025
Аби проголосувати, потрібно відкрити застосунок Дія, зайти в розділ "Сервіси" та обрати "Опитування". Варто зауважити, що можна віддати голос лише за одного кандидата із десяти.
Кандидати у члени журі Нацвідбору на Євробачення-2025
- Андрій Гуцуляк – саундпродюсер та учасник гурту TVORCHI.
- Джамала – співачка, переможниця Євробачення-2016.
- Дмитро Зезюлін – лідер інді-попгурту Latexfauna.
- Катерина Павленко – солістка гурту Go_A.
- Олег Псюк – лідер гуртів KALUSH і Kalush Orchestra, переможець Євробачення-2022.
- Анна Свиридова – програмна директорка радіо "П'ятниця".
- Сергій Танчинець – музикант, продюсер та лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
- Катя Царик – режисерка, сценаристка, кліпмейкерка.
- Саша Чемеров – музикант, співак, сонграйтер, продюсер.
- Дмитро Шуров – засновник проєкту "Pianoбой", автор пісень, продюсер.
У Дії нагадали, що минулого року за журі у застосунку проголосували 720,8 тисячі українців.
Що відомо про учасників Нацвідбору на Євробачення-2025
Нагадаємо, що днями оголосили лонглист Національного відбору на Євробачення-2025. Серед учасників, зокрема, є Enleo, FIЇNKA, KHAYAT, Маша Кондратенко, гурт "ДК Енергетик", гурт MOLODI, KRYLATA та інші.
Співак ENLEO (Нікіта Леонтьєв) вже встиг потрапити у скандал. У мережі пригадали відео, де він розповідає, яку музику слухає. Так, у плейлисті артиста є й російські музиканти: Oxxxymiron, "ЛСП", Markul.
СолоХа ж не потрапила у лонглист Нацвідбору і дуже цьому здивувалася. Співачка зауважила, що подала на конкурс дві різножанрові пісні відомих авторів. Друзі, колеги та фани були впевнені, що її оберуть.