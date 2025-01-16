Композиція іноземної виконавиці вийшла ще у 2019 році. На звинувачення FIЇNKA в плагіаті вже відреагувала музична продюсерка Нацвідбору-2025 Тіна Кароль, пише Show24.

Не пропустіть Тема закрита, – кохана Тараса Цимбалюка гостро відреагувала на чутки про їхній розрив

Скандал розгорівся після публікації відео про плагіат на анонімному TikTok-акаунті.

Реакція аудиторії виявилася неоднозначною: деякі користувачі справді відзначають подібність композицій, проте більшість не знаходить суттєвих збігів між піснями.



Що користувачі думають про плагіат FIЇNKA / Скриншот з тіктоку

Як відреагувала Тіна Кароль

Музична продюсерка Нацвідбору-2025 опублікувала допис у своєму телеграм-каналі, де спростувала звинувачення у плагіаті.

Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом,

– наголосила співачка.

Кароль зауважила, що єдина співзвучність полягає у словах "культура" та "con altura", які мають різне значення та контекст.

У FIЇNKA слово "хук" звучить як "культура", а в Rosalia – "con altura", що означає поводитися гідно,

– пояснила артистка.

Вона також припустила, що ці закиди в плагіаті можуть поширювати конкуренти, які не пройшли відбір.



Тіна Кароль відреагувала на закиди FIЇNKA в плагіаті пісні / Скриншот з телеграм-каналу співачки

Зауважимо, наразі FIЇNKA лідирує у голосуванні за десятого фіналіста Нацвідбору, яке проводиться через застосунок "Дія". Голосування триває до 10:00 17 січня 2025 року і доступне для всіх громадян України віком від 14 років.