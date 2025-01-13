Учасники Національного відбору на Євробачення-2025, що потрапили до лонглиста, ще мають шанс закрити десятку фіналістів. Можливість потрапити до фіналу має той музикант або музикантка, пісня якого найбільше сподобається українському слухачеві, пише 24 Канал.

До теми У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025

На ютуб-каналі Суспільного Євробачення опублікували список усіх пісень учасників, що змагаються за місце у фіналі. Серед них як ліричні композиції про кохання, фольк-твори та треки, написані за всіма стандартами пісенного конкурсу.

ENLEO – SUPERNOVA: слухайте онлайн

МУАЯД – AMNESIA: слухайте онлайн

BRYKULETS – "Кришталі": слухайте онлайн

Ranrawi – Anymore: слухайте онлайн

GRISANA – Kohoney: слухайте онлайн

Слухай Сашу – "Живи": слухайте онлайн

MON FIA – Dive Inside: слухайте онлайн

YAGODY – "БрамаЯ": слухайте онлайн

Starykova Hrystyna – Rise: слухайте онлайн

FIЇNKA – "Культура": слухайте онлайн

У застосунку Дія вже стартувало глядацьке голосування, яке триватиме до 10:00 17 січня.

У Дії учасники представлені в порядку, який визначило проведене жеребкування. Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку. При цьому закликаємо перед тим, як віддати свій голос, послухати повну композицію,

– зауважила Оксана Скибінська.

Участь у голосуванні можуть взяти всі охочі віком від 14 років.