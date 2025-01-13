Вже 8 лютого відбудеться фінал Нацвідбору, де стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм пісенного конкурсу.

Дивіться також Повертаємось у 2012 рік – як пісня Gangnam style стала не тільки феноменом, а й мемом

Проголосувати за десятого фіналіста можна від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія" та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Віддати свій голос можна лише за одного з десяти учасників.

‎У "Дії" учасники представлені в порядку, який визначило проведене жеребкування. Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку,

– розповіла голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська.

Водночас Скибінська закликала послухати пісні учасників повністю на ютуб-каналі Євробачення Україна, аби обрати найпотужнішу композицію.

Учасники, які претендують на вакантне місце у фіналі

ENLEO – SUPERNOVA.

МУАЯД – AMNESIA.

BRYKULETS – "Кришталі".

Ranrawi – Anymore.

GRISANA – Kohoney.

Слухай Сашу – "Живи".

MON FIA – Dive Inside.

YAGODY – БрамаЯ.

Starykova Hrystyna – Rise.

FIЇNKA – "Культура".

Коротко про Нацвідбір на Євробачення-2025