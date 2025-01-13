Вже 8 лютого відбудеться фінал Нацвідбору, де стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм пісенного конкурсу.
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Проголосувати за десятого фіналіста можна від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія" та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Віддати свій голос можна лише за одного з десяти учасників.
У "Дії" учасники представлені в порядку, який визначило проведене жеребкування. Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку,
– розповіла голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська.
Водночас Скибінська закликала послухати пісні учасників повністю на ютуб-каналі Євробачення Україна, аби обрати найпотужнішу композицію.
Учасники, які претендують на вакантне місце у фіналі
- ENLEO – SUPERNOVA.
- МУАЯД – AMNESIA.
- BRYKULETS – "Кришталі".
- Ranrawi – Anymore.
- GRISANA – Kohoney.
- Слухай Сашу – "Живи".
- MON FIA – Dive Inside.
- YAGODY – БрамаЯ.
- Starykova Hrystyna – Rise.
- FIЇNKA – "Культура".
Коротко про Нацвідбір на Євробачення-2025
- Нагадаємо, що раніше оголосили імена дев'яти фіналістів Нацвідбору. До списку увійшли: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.
- У лонглист також потрапив виконавець TESLENKO, але згодом він відмовився від участі у конкурсі. Раніше продюсер артиста заявив, що команда не може брати участь у Нацвідборі "разом з людиною, для якої українська музика є крінжом і колхозом, а прослуховування росіян є ностальгічною нормою". Ймовірно, йдеться про ENLEO, який потрапив у скандал через прослуховування російської музики у час війни.
- Цікаво, що TESLENKO може представити Сан-Марино на Євробаченні-2025. Виконавець потрапив у лонглист Нацвідбору. За його словами, трек "наповнений українськими мотивами та духом країни".
- До складу журі Нацвідбору увійшли: Джамала, Сергій Танчинець і Катерина Павленко.