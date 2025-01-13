Вже 8 лютого відбудеться фінал Нацвідбору, де стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм пісенного конкурсу.

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Проголосувати за десятого фіналіста можна від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія" та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Віддати свій голос можна лише за одного з десяти учасників.

‎У "Дії" учасники представлені в порядку, який визначило проведене жеребкування. Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку,
розповіла голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська.

Водночас Скибінська закликала послухати пісні учасників повністю на ютуб-каналі Євробачення Україна, аби обрати найпотужнішу композицію.

Учасники, які претендують на вакантне місце у фіналі

  • ENLEO – SUPERNOVA.
  • МУАЯД – AMNESIA.
  • BRYKULETS – "Кришталі".
  • Ranrawi – Anymore.
  • GRISANA – Kohoney.
  • Слухай Сашу – "Живи".
  • MON FIA – Dive Inside.
  • YAGODY – БрамаЯ.
  • Starykova Hrystyna – Rise.
  • FIЇNKA – "Культура".

Коротко про Нацвідбір на Євробачення-2025

  • Нагадаємо, що раніше оголосили імена дев'яти фіналістів Нацвідбору. До списку увійшли: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.
  • У лонглист також потрапив виконавець TESLENKO, але згодом він відмовився від участі у конкурсі. Раніше продюсер артиста заявив, що команда не може брати участь у Нацвідборі "разом з людиною, для якої українська музика є крінжом і колхозом, а прослуховування росіян є ностальгічною нормою". Ймовірно, йдеться про ENLEO, який потрапив у скандал через прослуховування російської музики у час війни.
  • Цікаво, що TESLENKO може представити Сан-Марино на Євробаченні-2025. Виконавець потрапив у лонглист Нацвідбору. За його словами, трек "наповнений українськими мотивами та духом країни".
  • До складу журі Нацвідбору увійшли: Джамала, Сергій Танчинець і Катерина Павленко.