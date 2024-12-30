Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм TESLENKO. Артист заявив, що потрапив у лонглист Нацвідбору у Сан-Марино.
До слова Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 відмовився від участі у конкурсі
Друзі, ми хотіли тримати це в таємниці, але ви вже знаєте – наша заявка пройшла у лонглист Нацвідбору у Сан-Марино! Наш трек наповнений українськими мотивами та духом країни. І ми хочемо підсилити присутність українців на Євробаченні,
– поділився співак.
TESLENKO зізнався, що виступити на Євробаченні – його мрія з дитинства. Хлопець зауважив, що хотів представляти Україну на пісенному конкурсі, "але зважаючи на обставини, спробує зробити це від іншої країни".
Але зі збереженням нашої душі. Це непросто. Але я вірю, що мрії мають здійснюватися,
– додав TESLENKO.
Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 також привітав шанувальників з прийдешнім Новим роком.
TESLENKO потрапив у лонглист Нацвідбору у Сан-Марино / Скриншот з інстаграму
Що відомо про участь TESLENKO у Нацвідборі
- Нагадаємо, що TESLENKO потрапив у лонглист українського Нацвідбору на Євробачення-2025. Він міг стати десятим фіналістом, за результатами голосування українців, але відмовився від участі у конкурсі.
- Раніше продюсер співака заявив, що вони не можуть брати участь у Нацвідборі "разом з людиною, для якої українська музика є крінжом і колхозом, а прослуховування росіян є ностальгічною нормою". Ймовірно, йдеться про ENLEO, який потрапив у скандал через прослуховування російської музики під час війни.