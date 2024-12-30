Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм TESLENKO. Артист заявив, що потрапив у лонглист Нацвідбору у Сан-Марино.

До слова Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 відмовився від участі у конкурсі

Друзі, ми хотіли тримати це в таємниці, але ви вже знаєте – наша заявка пройшла у лонглист Нацвідбору у Сан-Марино! Наш трек наповнений українськими мотивами та духом країни. І ми хочемо підсилити присутність українців на Євробаченні,

– поділився співак.

TESLENKO зізнався, що виступити на Євробаченні – його мрія з дитинства. Хлопець зауважив, що хотів представляти Україну на пісенному конкурсі, "але зважаючи на обставини, спробує зробити це від іншої країни".

Але зі збереженням нашої душі. Це непросто. Але я вірю, що мрії мають здійснюватися,

– додав TESLENKO.

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 також привітав шанувальників з прийдешнім Новим роком.

TESLENKO потрапив у лонглист Нацвідбору у Сан-Марино / Скриншот з інстаграму

Що відомо про участь TESLENKO у Нацвідборі