Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Відомо, що TESLENKO увійшов у лонглист конкурсу.

Теж цікаво Руслана висловилась про учасників Нацвідбору на Євробачення-2025: "Я не вірю в стереотипи"

У фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 пройшли дев'ять виконавців, а десятого фіналіста українці обиратимуть згодом у застосунку "Дія". Оскільки TESLENKO відмовився від участі у конкурсі, проголосувати можна буде за BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД та "Слухай Сашу".

В інстаграмі TESLENKO підтвердив, що зняв свою кандидатуру на участь у Нацвідборі-2025, "щоб не було звинувачень у хайпі на чутливій темі". Він також запросив шанувальників на свій сольний концерт у Києві.

Дякую всім, хто підтримував. Євробачення все ще залишається важливим для мене, тому обов'язково ще почуємося,

– написав виконавець.

TESLENKO відмовився від участі у Нацвідборі-2025 / Скриншот з інстаграму

Раніше продюсер TESLENKO Олександр Крижевич заявив, що команда не може брати участь у конкурсі "разом з людиною, для якої українська музика є крінжом і колхозом, а прослуховування росіян є ностальгічною нормою". Він не вказав, про якого співака йдеться, але, ймовірно, це ENLEO. Раніше у мережі звернули увагу на відео, з якого стало відомо, що хлопець слухає російську музику під час повномасштабного вторгнення.

Що відомо про Євробачення-2025