Серед учасників Національного відбору не так багато популярних і знаменитих українських артистів. Та Руслана вважає, що все вирішує талант, пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".

До слова ENLEO, який слухає російську музику, висловився про скандал: "Я не зрадник і не ворог"

Переможниця Євробачення-2004 підкреслила, що популярність артиста нічого не означає. На думку Руслани, українцям варто надихатись чимось новим.

Я не вірю в стереотипи. Лише вірю в талант. Якщо людина вчора була нікому не відома, то завтра вона має реально право стати номер один. Я взагалі хотіла б, аби ми оновлювалися. Нам цього бракує. Ми часто тримаємося за старі задоволення, враження, а вони вже були. Надихаймося ще чимось новим,

– поділилась співачка.

Руслана про свій виступ на Євробаченні

Виконавиця пригадала, що музичний конкурс був для неї "шаленим спалахом". Свій успіх вона пов'язує з тим, що вона співала про своє та брала мелодію з серця.

Ми не очікували такого резонансу. Ми були щасливі, що це спрацювало на популярність України. Ми робили все, аби слово "Ukraine" лунало більше. Мабуть, це був перший такий спалах у Європі, коли почали цікавитися, де і яка Україна, чому вона саме така драйвова, запальна. Ми не мали депресії чи втоми,

– зізналась Руслана.

Співачка додала, що через "Дикі танці" закрутився вир важливих для неї подій: пресконференції, світові гастролі, виступи на Майдані тощо. Руслана зізналась, що могла з командою не спати по 2 – 3 дні – усі вони були наповнені енергією.