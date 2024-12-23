Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Промінь. ENLEO зазначив, що зараз не готовий давати коментарі щодо скандалу.
Не пропустіть Суспільне відреагувало на скандал через учасника Нацвідбору, який слухає російську музику
Днями ми підготуємось і зробимо це, щоб всі розуміли мою позицію і те, що я не зрадник і не ворог. Згодом я обов'язково прокоментую цю ситуацію,
– поділився співак.
До речі, ENLEO не потрапив у фінал Нацвідбору на Євробачення-2025. Співак каже, що не знає людей з оргкомітету, які й ухвалювали відповідне рішення. Тому не дізнається правди, чи вплинув скандал на вибір.
Але я думаю, що це, звісно, вплинуло на результат. Це перший у моєму житті скандал. Я завжди намагався бути чесним і через мою чесність так все сталося. Звісно, це вплинуло на результат у відборі. Але у мене ще є шанс стати десятим учасником, адже наразі обрали 9 фіналістів, а десятим, за результатами голосування в Дії, може стати будь-хто з інших 11 учасників. Тому поки не списуйте мене з рахунку,
– висловився ENLEO.
ENLEO відреагував на скандал / Фото з інстаграму співака
Що відомо про скандал з ENLEO
Нагадаємо, що ENLEO потрапив у лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025. Після цього у мережі спливло відео, з якого стало відомо, що він слухає російську музику. Так, у плейлисті співака засвітилися деякі російські виконавці, зокрема Oxxxymiron, "ЛСП" і Markul.
Згодом музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль повідомила, що ENLEO не порушував правила Нацвідбору. Однак співачка зауважила, що хлопець вчинив некоректно з погляду моралі.