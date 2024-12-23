Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Промінь. ENLEO зазначив, що зараз не готовий давати коментарі щодо скандалу.

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Днями ми підготуємось і зробимо це, щоб всі розуміли мою позицію і те, що я не зрадник і не ворог. Згодом я обов'язково прокоментую цю ситуацію,

– поділився співак.

До речі, ENLEO не потрапив у фінал Нацвідбору на Євробачення-2025. Співак каже, що не знає людей з оргкомітету, які й ухвалювали відповідне рішення. Тому не дізнається правди, чи вплинув скандал на вибір.

Але я думаю, що це, звісно, вплинуло на результат. Це перший у моєму житті скандал. Я завжди намагався бути чесним і через мою чесність так все сталося. Звісно, це вплинуло на результат у відборі. Але у мене ще є шанс стати десятим учасником, адже наразі обрали 9 фіналістів, а десятим, за результатами голосування в Дії, може стати будь-хто з інших 11 учасників. Тому поки не списуйте мене з рахунку,

– висловився ENLEO.

ENLEO відреагував на скандал / Фото з інстаграму співака

Що відомо про скандал з ENLEO