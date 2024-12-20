У Суспільному відреагували на обговорення та зауважили, що правила Національного відбору не передбачають заборон для тих, хто слухає російську музику. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм мовника.

До слова Нацвідбір на Євробачення-2025: названо імена 9 фіналістів музичного конкурсу

Нам прикро, що українці продовжують слухати музику країни-агресора. Проте правилами Євробачення цього не забороняється. Ми не можемо заборонити слухати російську музику. Це про вибір кожного. Що ми як суспільний мовник можемо робити – підтримувати й розвивати своє, українське,

– написали в команді мовника.

Представники Суспільного додали, що проводять Нацвідбір, аби музична індустрія в Україні збагачувалась новими іменами. Адже для десятків виконавців це можливість розширити свою аудиторію.



Суспільне про скандал / Фото з інстаграм-сторіз



Суспільне про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Що цьому передувало