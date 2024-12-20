У Суспільному відреагували на обговорення та зауважили, що правила Національного відбору не передбачають заборон для тих, хто слухає російську музику. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм мовника.
До слова Нацвідбір на Євробачення-2025: названо імена 9 фіналістів музичного конкурсу
Нам прикро, що українці продовжують слухати музику країни-агресора. Проте правилами Євробачення цього не забороняється. Ми не можемо заборонити слухати російську музику. Це про вибір кожного. Що ми як суспільний мовник можемо робити – підтримувати й розвивати своє, українське,
– написали в команді мовника.
Представники Суспільного додали, що проводять Нацвідбір, аби музична індустрія в Україні збагачувалась новими іменами. Адже для десятків виконавців це можливість розширити свою аудиторію.
Суспільне про скандал / Фото з інстаграм-сторіз
Суспільне про скандал / Фото з інстаграм-сторіз
Що цьому передувало
- У мережі пригадали про відео, в якому співак ENLEO зізнається, що досі слухає деякі російські треки, які були в його плейлисті до повномасштабного вторгнення. Музиканта розкритикували через підтримку російської культури.
- Тіна Кароль прокоментувала інцидент й зауважила, що ENLEO не порушив жодних правил технічно, однак з морального погляду його вчинок – не найкращий.
- Крім того, учасник Нацвідбору, який потрапив до лонглиста (TESLENKO) зробив заяву щодо участі в конкурсі. Він заявив, що зніме свою кандидатуру, якщо потрапить у список фіналістів разом з ENLEO. Однак обидвоє музикантів не пройшли далі (у шортлист).