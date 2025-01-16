Композиция иностранной исполнительницы вышла еще в 2019 году. На обвинения FIЇNKA в плагиате уже отреагировала музыкальный продюсер Нацотбора-2025 Тина Кароль, пишет Show24.

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Скандал разгорелся после публикации видео о плагиате на анонимном TikTok-аккаунте.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной: некоторые пользователи действительно отмечают сходство композиций, однако большинство не находит существенных совпадений между песнями.



Что пользователи думают о плагиате FIЇNKA / Скриншот с тиктока

Как отреагировала Тина Кароль

Музыкальный продюсер Нацотбора-2025 опубликовала пост в своем телеграм-канале, где опровергла обвинения в плагиате.

Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием,

– подчеркнула певица.

Кароль отметила, что единственная созвучность заключается в словах "культура" и "con altura", которые имеют разное значение и контекст.

В FIЇNKA слово "хук" звучит как "культура", а в Rosalia – "con altura", что означает вести себя достойно,

– объяснила артистка.

Она также предположила, что эти упреки в плагиате могут распространять конкуренты, которые не прошли отбор.



Тина Кароль отреагировала на упреки FIЇNKA в плагиате песни / Скриншот с телеграмм-канала певицы

Отметим, сейчас FIЇNKA лидирует в голосовании за десятого финалиста Нацотбора, которое проводится через приложение "Дія". Голосование продолжается до 10:00 17 января 2025 года и доступно для всех граждан Украины в возрасте от 14 лет.