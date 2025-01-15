Несколько недель в сети ходят слухи о том, якобы актер Тарас Цимбалюк и бизнесвумен Светлана Готочкина разошлись. На днях Светлана отреагировала на сплетни в инстаграм-сториз, пишет 24 Канал.

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Женщина поделилась, что получила множество вопросов по поводу ее личной жизни. Она резко поставила точку на этой теме.

Открыла я ваши вопросы и, знаете, решила, что, видимо, я не буду на них отвечать. А знаете почему? Потому что 99,9% на одну лишь тему. Все, вас больше ничего не интересует. Тема личной жизни закрыта,

– сказала Светлана Готочкина.

Светлана Готочкина о личной жизни: видео

Почему пошли слухи о разрыве пары

16 декабря Тарас Цимбалюк праздновал день рождения и на этот раз Светлана не поздравила его с праздником публично. Поэтому в сети предположили, что между звездами могут быть проблемы.

К тому же актер подогрел слухи о разрыве, признавшись, что у него было не лучшее окончание года. Он намекнул, что в его жизни произошли определенные изменения, хотя "долгое время все к этому шло".