Кілька тижнів у мережі ходять чутки про те, начебто актор Тарас Цимбалюк та бізнесвумен Світлана Готочкіна розійшлися. Днями Світлана відреагувала на плітки в інстаграм-сторіз, пише 24 Канал.

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Жінка поділилась, що отримала безліч запитань з приводу її особистого життя. Вона різко поставила крапку на цій темі.

Відкрила я ваші запитання і, знаєте, вирішила, що, мабуть, я не буду на них відповідати. А знаєте чому? Тому що 99,9% на одну лише тему. Все, вас більше нічого не цікавить. Тема особистого життя закрита,

– сказала Світлана Готочкіна.

Світлана Готочкіна про особисте життя: відео

Чому пішли чутки про розрив пари

16 грудня Тарас Цимбалюк святкував день народження й цього разу Світлана не привітала його зі святом публічно. Через це у мережі припустили, що між зірками можуть бути негаразди.

До того ж актор підігрів чутки про розрив, зізнавшись, що в нього було не найкраще закінчення року. Він натякнув, що в його житті сталися певні зміни, хоч "тривалий час все до цього йшло".