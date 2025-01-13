У них є двоє спільних донечок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

Цікаво Це питання принципове, – Терен відповів, чи розійшовся з Інною Бєлєнь після сварки через мову

Так, акторка разом з коханим опублікували спільний допис в інстаграм, де оголосили про те, що вони "вже давно перестали існувати як пара".

Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності… Ніякого бруду, хайпу та інтриг тут не буде,

– зазначили колишні партнери.

Водночас вони додали, що залишаються найкращими друзями та батьками для своїх дітей.

Це були неймовірні 10 років разом – для нас родина завжди була опорою, головною цінністю. Тому сказати, що нам не боляче – буде повною маячнею. Але ще болючіше дивитись, як ми все руйнуємо на очах в наших дітей. Тому наша історія підходить до кінця,

– наголосила пара.

Олена подякувала Миколі за прізвище й за донечок. Акторка підкреслила, що була щасливою й поширила їхнє фото після одруження та розлучення.

Навіть не знаю, де ми більше радісні – на початку чи в кінці,

– зауважила Світлицька.



Олена Світлицька розлучилась з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що в жовтні акторка розповідала про кризу у стосунках з коханим. Тоді Олена Світлицька зізналася, що на це, зокрема, вплинула велика війна в Україні.