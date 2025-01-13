"Холостяк" Олександр Терен розповів, що сварка через мову не стала приводом для розставання з Інною Бєлєнь. Цим він поділився в інтерв'ю BIHUS Info, передає 24 Канал.

До слова Мені дуже боляче, – переможниця "Холостяка" висловилась про публічну сварку з Тереном

Ми продовжуємо наші стосунки, звичайно. Є, як і у всіх, сварки. Це питання для мене принципове. Я його відстоюю дуже давно. Я вже мав сварки через це у минулих стосунках. І тому, для мене це дійсно принципово,

– висловився ветеран.

Олександр Терен додав, що робить зауваження людям лише тоді, коли це стосується державної служби. Однак він переконаний, що потрібно швидко та якісно українізувати суспільство.

"Я абсолютно нічого образливого не сказав для Інни. Я до кінця не розумію, чому вона так відреагувала, ми ще про це звичайно поспілкуємося. Не зовсім зрозуміла реакція, образа чи ще щось. Тут більше було звернення до Слави Дьоміна, який вважає що війна триває три роки. Просто Інна для чогось це ще раз підтвердила", – зазначив Терен.

Інтерв'ю Олександра Терена для BIHUS Info: дивіться відео онлайн

Олександр Терен про слова Слави Дьоміна

На інтерв'ю Слава Дьомін сказав, нібито війна триває три роки. Саме це найбільше обурило Олександра Терена.

"Мене це просто розірвало. Тим паче маючи загострене відчуття справедливості, і свою внутрішню і зовнішню імпульсивність трошечки. Я і так досить себе виважено стримав, видихнув. Почекав деякий час, щоб я заспокоївся, і тільки потім дав відповідь. Було дуже багато повідомлень мені особисто, коментарів про це інтерв'ю. Я не міг промовчати. Час лагідної українізації вже давно пройшов", – сказав ветеран.

Зазначимо, Слава Дьомін визнав, що до 2022 року "не сприймав війну війною" й за це йому соромно. Він додав, що не хоче виляти чи виправдовуватися за минуле.