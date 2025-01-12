Це обурило ветерана Олександра Будька з позивним "Терен". На його критику вже відповів сам ведучий. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Слави Дьоміна.

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Так, після публікації інтерв'ю Терен поширив інстаграм-сторіс, де обурився висловлюванню ведучого.

Слава, тоді це не сприймалося як війна? Для кого? Для тебе? Хто ще досі не знає, що війна триває вже 11-й рік? Хто ще досі зневажає загиблих на війні з 2014 року? За що вони віддавали свої життя? Щоб зараз говорили, що це не вважалося війною?,

– написав Олександр.



Олександр Терен розкритикував Славу Дьоміна через його слова про війну в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Після цього Дьомін теж опублікував сторіс, де прокоментував свої слова про війну в Україні.

Я не хочу виляти й виправдовуватися за минуле. Ось правда моя сьогодні. Так, не сприймав. І зрозумів після лютого 2022 року, що був неправий. Це гірка правда, за яку соромно,

– зазначив Слава Дьомін.



Слава Дьомін відповів на критику від Олександра Терена / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, також Олександр Терен публічно не погодився з позицією Інни Бєлєнь щодо мовного питання, де вона висловилася на захист східних міст України та розкритикувала упереджене ставлення до російськомовних громадян. Будько заявив, що здивований поглядами дівчини на мовне питання. У відповідь Інна зазначила, що такі розбіжності краще обговорювати приватно, без залучення публіки. Вона також підкреслила, що завжди підтримувала українську мову.