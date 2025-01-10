Нещодавно військовослужбовець опублікував у своєму інстаграмі допис, у якому підкреслив, що "час лагідної українізації минув давно". Водночас Терен зауважив, що не несе відповідальність за вибір учасниць романтичного реаліті-шоу, передає 24 Канал.

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Що Інна Бєлєнь сказала про мову в інтерв'ю

В інтерв'ю Славі Дьоміну переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розповіла, що раніше думала німецькою мовою, а зараз – українською. Однак дівчина зауважила, що коли приїжджає до рідного Харкова, то також думає й російською. Вона розуміє, що іноді використовує русизми, але закиди щодо цього її не зачіпають.

Я не дуже розумію людей, які гонять на російськомовних. От у Саші також таке є. Візьміть Харків. Господи, люди під обстрілами закривають збори, залишаються в місті, реально дуже багато всього роблять. Я розумію, що за десять років можна було вже перейти на мову. Але, блін, я вчилась в школі й у нас російські книжки були,

– заявила Інна Бєлєнь.

Волонтерка додала, що люди, які багато років спілкувалися російською мовою, не можуть швидко перейти на українську. Вона вважає, що їх не потрібно примушувати, варто це робити через похвалу.

От, наприклад, я була у Львові ще на початку війни. Є магазин, де написано: "Російськомовних не обслуговуємо", а є магазин, де написано: "Російськомовні, які намагаються говорити українською, ви супер". В який я магазин піду? Зрозуміло, що в другий,

– висловилася переможниця 13 сезону "Холостяка".

Інтерв'ю Інни Бєлєнь: дивіться відео онлайн

Бєлєнь зазначила, що "топить" за харків'ян – навіть якщо ті досі спілкуються російською мовою, адже вони намагаються переходити на українську. Вона нагадала, що Харків кожного дня обстрілюється. Тож, на думку Інни, потрібно залишатися людяними та "не грузити їх, що мова не така".

Олександр Терен відреагував на слова Інни Бєлєнь

Згодом Олександр Терен відреагував на слова Інни Бєлєнь в інстаграм-сторіс. Він заявив, що також стурбований. Чоловік не очікував почути деякі речі в інтерв'ю, яке нещодавно дала його дівчина.

До того ж головний герой 13 сезону "Холостяка" дорікнув Славі Дьоміну, який у розмові з Інною сказав, що раніше війна так не сприймалась. Ветеран наголосив, що війна триває вже 11 років.

Я знав про це інтерв'ю. Але для мене була відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче це дізнатись зараз. Ми вже все обговорили між собою, але я мусив відреагувати й тут для свого читача,

– написав Олександр Терен.

Олександр Терен висловився про мовне питання:

Варто зазначити, що військовослужбовця підтримала дочка вбитої мовознавиці Ірина Фаріон Софія Семчишин. Вона подякувала Олександрові за захист України на фронті та за захист української мови в тилу.

Моя позиція незмінна вже багато років і була такою завжди. Як українець, як ветеран, як людина, що втратила ноги на війні, захищаючи кожного українця з Харкова, Дніпра, Києва та інших міст, я не можу і не хочу толерувати нічого російського. Тому завжди розраховую на підтримку суспільства,

– заявив військовий.

Інна Бєлєнь прокоментувала свої слова щодо мовного питання

Інна Бєлєнь вже прокоментувала ситуацію у себе в інстаграм-сторіс. За словами переможниці "Холостяка-13", її слова перекрутили, через що почалися несправедливі напади та агресія.

Я завжди виступаю за українську мову та підтримую її розвиток. Проте будь-які ідеї, навіть правильні, не мають впроваджуватися через осуд чи примус. Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє. І я бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати все без залучення сторонніх людей,

– висловилася Інна Бєлєнь.

Інна Бєлєнь прокоментувала свою позицію щодо мовного питання / Скриншот з інстаграму