Олександр Терен обурився позицією Інни Бєлєнь щодо мовного питання та написав про це у мережі. Це образило переможницю "Холостяка", пише 24 Канал з посиланням на її телеграм-канал.

До слова Олександр Терен обурився позицією Інни Бєлєнь щодо мовного питання: "Було боляче це дізнатись"

Я звикла до позиції, що у відносинах ми разом і в радості, і в горі. Якщо я не права, мій чоловік захищає мене перед усіма, а вдома ми можемо спокійно поговорити й розібратися, що пішло не так. Те, що зараз відбулося, коли нашу сварку було винесено на публіку з перевернутою точкою зору, для мене не є нормою,

– зауважила Інна.

Дівчина додала, що завжди підтримувала та підтримує Олександра. Вона нагадала, що в інтерв'ю розхвалювала проєкт. Та зараз, після його неприємного допису, вона відчуває себе незахищеною.

"Але зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило, і я відчуваю себе незахищеною. Під його постом зібралося багато агресії та негативних коментарів, яких до його коментарів не було. Це мене сильно вразило. Я потребую часу, щоб подумати. Зараз я не готова нічого коментувати", – підсумувала Інна Бєлєнь.

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