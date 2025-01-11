Олександр Терен обурився позицією Інни Бєлєнь щодо мовного питання та написав про це у мережі. Це образило переможницю "Холостяка", пише 24 Канал з посиланням на її телеграм-канал.
До слова Олександр Терен обурився позицією Інни Бєлєнь щодо мовного питання: "Було боляче це дізнатись"
Я звикла до позиції, що у відносинах ми разом і в радості, і в горі. Якщо я не права, мій чоловік захищає мене перед усіма, а вдома ми можемо спокійно поговорити й розібратися, що пішло не так. Те, що зараз відбулося, коли нашу сварку було винесено на публіку з перевернутою точкою зору, для мене не є нормою,
– зауважила Інна.
Дівчина додала, що завжди підтримувала та підтримує Олександра. Вона нагадала, що в інтерв'ю розхвалювала проєкт. Та зараз, після його неприємного допису, вона відчуває себе незахищеною.
"Але зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило, і я відчуваю себе незахищеною. Під його постом зібралося багато агресії та негативних коментарів, яких до його коментарів не було. Це мене сильно вразило. Я потребую часу, щоб подумати. Зараз я не готова нічого коментувати", – підсумувала Інна Бєлєнь.
Детальніше про ситуацію
- У першому великому інтерв'ю Інна Бєлєнь стала на захист східних міст України та розкритикувала тих, хто "гонить" на російськомовних.
- Олександр Терен прокоментував слова своєї дівчини в інстаграмі та заявив, що не очікував почути від неї таку позицію. Він також опублікував допис, у якому висловився щодо мовного питання.
- Інна натомість натякнула, що цю суперечку можна було б вирішити без залучення сторонніх людей. Вона додала, що завжди підтримує українську мову.