Дмитро підкреслив, що разом із дружиною вони постійно навчаються у хлопця новим речам та захоплюються його особливим світосприйняттям. Водночас розповідаючи про це актору було важко стримати сльози. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Дмитро зазначив, що не сприймає стан сина як хворобу, а навпаки – вважає його особливістю, яка дозволяє дитині сприймати світ під іншим кутом.

Хтось каже, що у нас хвора дитина. Вона не хвора, а особлива. Для мене статус "не така, як всі" – не означає, що вона хвора. Хвора людина – це коли цироз печінки, наприклад. А це вважаю наше майбутнє. Захар – офігезний. Ми дуже багато чому вчимося. Він космос! Я такий сентиментальний… І Захарчик відчуває трохи іншими вібраціями. Ми живемо у рамках, він – поза ними. Він вільний, у нього свій світ. Я вчуся багато чому у нього,

– підкреслив Вівчарюк.

Інтерв'ю з Дмитром Вівчарюком: дивіться відео онлайн

Зауважимо, в актора є ще один син. 6-річний Любомир з мамою та братиком живуть в Німеччині. Дмитро розповів, що хлопець вже вільно говорить німецькою й навіть діалектом. Також він почав займатися кікбоксом. Водночас зірковий татусь зауважив, що Любомир та Захара дуже різні за характерами.