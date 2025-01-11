Колишній учасник гурту DZIDZIO Лесик (справжнє ім'я – Олег Турко) поступово повертається до нормального життя. Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку його подруги та журналістки Марії Панчишин.
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Подруга Лесика розповіла, що він пройшов курс у реабілітаційному центрі "Модричі". Тепер музикант повернувся додому, де продовжить заняття.
Лесик починає потрохи вливатись у життя. Сьогодні, наприклад, нам вдалось усім разом заскочити "на каву". Дякуємо вам, люди, за нього. За життя, за реабілітацію, за допомогу, за фінанси, за добрі слова та підтримку,
– написала Марія Панчишин.
Лесик на прогулянці / Фото з фейсбуку Марії Панчишин
Що сталося з Лесиком
- Музикант виступав на концерті Наталії Бучинської у Львові. У Лесика зупинилося серце просто на сцені. Він перебував у важкому стані.
- Дружина Лесика пізніше повідомила, що перед виступом чоловік почувався добре. Однак місяцями раніше він переніс операцію на серце.
- Лесика у лікарні відвідували близькі та друзі – Наталка Карпа, Марія Панчишин. З часом стало відомо, що стан Лесика стабілізується. Він почав впізнавати людей, а згодом жартувати та просити гітару.