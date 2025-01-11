Колишній учасник гурту DZIDZIO Лесик (справжнє ім'я – Олег Турко) поступово повертається до нормального життя. Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку його подруги та журналістки Марії Панчишин.

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Подруга Лесика розповіла, що він пройшов курс у реабілітаційному центрі "Модричі". Тепер музикант повернувся додому, де продовжить заняття.

Лесик починає потрохи вливатись у життя. Сьогодні, наприклад, нам вдалось усім разом заскочити "на каву". Дякуємо вам, люди, за нього. За життя, за реабілітацію, за допомогу, за фінанси, за добрі слова та підтримку,

– написала Марія Панчишин.



Лесик на прогулянці / Фото з фейсбуку Марії Панчишин

Що сталося з Лесиком