Українська акторка Наталка Денисенко знову показалась в Ужгороді, де після операції відновлюється її чоловік. Зірка поділилась подробицями в інстаграм-сторіз, пише 24 Канал.
До слова Денисенко показала чоловіка-воїна, який переніс складну операцію, і розповіла про його стан
Наталка Денисенко показала кадри з операції, яку переніс Федінчик. Виявилося, що у нього зруйнувалися диски в поперековому відділі хребта. Захиснику зробили форамінотомію – тобто розширили отвір між хребцями, що знімає тиск на нерви та спинний мозок.
Титанові імпланти зафіксували на хребті з правого та лівого боку. Зараз все стабільно, немає компресії та нерв вільний. Упевнений, що за кілька місяців він зможе продовжувати свою непросту боротьбу за нашу свободу,
– зауважив лікар.
Також акторка поділилась відео, як Андрій Федінчик робить перші кроки після операції. Він пересувався з допомогою медичних ходунків. Найближчим часом захисник може ходити лише так.
Наталка Денисенко про операцію чоловіка: відео
Нагадаємо, Андрій Федінчик поповнив лави ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення.
Днями Наталка Денисенко повідомила, що Андрій Федінчик переніс операцію. Згодом вона показала, який вигляд має захисник після хірургічного втручання.