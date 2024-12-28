Українська акторка Наталка Денисенко знову показалась в Ужгороді, де після операції відновлюється її чоловік. Зірка поділилась подробицями в інстаграм-сторіз, пише 24 Канал.

До слова Денисенко показала чоловіка-воїна, який переніс складну операцію, і розповіла про його стан

Наталка Денисенко показала кадри з операції, яку переніс Федінчик. Виявилося, що у нього зруйнувалися диски в поперековому відділі хребта. Захиснику зробили форамінотомію – тобто розширили отвір між хребцями, що знімає тиск на нерви та спинний мозок.

Титанові імпланти зафіксували на хребті з правого та лівого боку. Зараз все стабільно, немає компресії та нерв вільний. Упевнений, що за кілька місяців він зможе продовжувати свою непросту боротьбу за нашу свободу,

– зауважив лікар.

Також акторка поділилась відео, як Андрій Федінчик робить перші кроки після операції. Він пересувався з допомогою медичних ходунків. Найближчим часом захисник може ходити лише так.

Наталка Денисенко про операцію чоловіка: відео

Нагадаємо, Андрій Федінчик поповнив лави ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення.

Днями Наталка Денисенко повідомила, що Андрій Федінчик переніс операцію. Згодом вона показала, який вигляд має захисник після хірургічного втручання.