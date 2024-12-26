Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про проблеми зі здоров'ям в її чоловіка-військовослужбовця. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку зірки.
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Наталка Денисенко показалася в Ужгороді та розповіла, що тут Андрій Федінчик переніс складну операцію. Наразі вона не поділилась подробицями, однак пообіцяла розповісти про все детальніше.
Ми приїхали в Ужгород. Саме тут моєму чоловікові зробили дуже складну операцію. Тому декілька днів ми тут. Антон Антонович зробив просто неймовірне,
– розповіла акторка.
Наталка Денисенко про операцію чоловіка: відео
Наталка також показала спільне фото з чоловіком. Вона зауважила, що операція пройшла успішно.
Наталка Денисенко з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
- Андрій Федінчик з перших днів повномасштабної війни вступив до ЗСУ. Нещодавно він повідомив про втрату товариша та однокласника на війні. Влітку Андрія Федінчика нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.
- Наталка Денисенко іноді ділиться деталями стосунків з чоловіком-захисником. Не обходиться і без конфліктів, адже акторці бракує чоловіка. Також Наталка розповідала про щемливе повідомлення від коханого, де він написав, як цінує їхню сім'ю.