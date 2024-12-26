Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про проблеми зі здоров'ям в її чоловіка-військовослужбовця. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку зірки.

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Наталка Денисенко показалася в Ужгороді та розповіла, що тут Андрій Федінчик переніс складну операцію. Наразі вона не поділилась подробицями, однак пообіцяла розповісти про все детальніше.

Ми приїхали в Ужгород. Саме тут моєму чоловікові зробили дуже складну операцію. Тому декілька днів ми тут. Антон Антонович зробив просто неймовірне,

– розповіла акторка.

Наталка Денисенко про операцію чоловіка: відео

Наталка також показала спільне фото з чоловіком. Вона зауважила, що операція пройшла успішно.



Наталка Денисенко з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз