Чоловік Наталки Денисенко розповів про свого друга на сторінці в інстаграмі. Він також поділився архівним фото з Олексієм, на якому вони позували ще дітьми.

До слова Наталка Денисенко розповіла про важливу нагороду, яку отримав її чоловік-військовий

Андрій Федінчик розповів, що Олексій був його найкращим другом та однокласником, поки вони навчалися в одній школі. Днями йому стало відомо, що чоловік загинув на війні.

Льоха.. мій однокласник і найкращий друг, доки я не перейшов в іншу школу. Про таких кажуть: вихований вулицею. І хоч звертали ми з ним не туди іноді, але пацан був з поняттями. Вчора дізнався, що він загинув, захищаючи свою країну, свій дім. Вічна пам'ять тобі, друже,

– написав Андрій Федінчик.



Андрій Федінчик з другом / Фото з інстаграму Андрія Федінчика

На допис чоловіка також відреагувала Наталка Денисенко: "Це фото стоїть у нас вдома. Світла пам'ять".

Актор також показав скриншот публікації про його друга – він народився та жив у Житомирі. Чоловік став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зазнав поранення на фронті.