У кожну другу суботу вересня в Україні святкують День кіно. У це свято президент Зеленський нагородив кінодіячів – у списку опинився актор Андрій Федінчик. З цією нагородою його ніжно привітала дружина.

Зверніть увагу Ахтем Сеітаблаєв, Ірма Вітовська, Алан Бадоєв та інші: Зеленський нагородив видатних кінодіячів

Наталка Денисенко написала, що ніколи не перестане пишатися коханою людиною.

Учора, побачила новину, що в честь Дня кіно, мого чоловіка нагородили орденом "За заслуги" ||| ступеня. Мене завжди дивувало це поєднання великої сили й скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах… Це саме та людина, яка нічого не робитиме на показ, щира і дуже справедлива!

– написала акторка.

Денисенко також поділилась бекстейджем з відвертої фотосесії з Андрієм Федінчиком.

Кого ще нагородили

Нагороду від президента отримали такі творчі діячі у сфері кіно: Алан Бадоєв (орден "За заслуги" III ступеня), Ірма Вітовська (орден княгині Ольги III ступеня), Ахтем Сеітаблаєв (заслужений діяч мистецтв України).