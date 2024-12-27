Наталка показала, як разом з сином Андрієм провідувала коханого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Денисенко.

До слова Чоловік Наталки Денисенко, який у ЗСУ, переніс складну операцію

На відео, яке акторка опублікувала в сторіс, вона з сином заходить до лікарняної палати, де лежить Федінчик. Коли хлопчик підійшов до батька, той почав обіймати та цілувати маленького Андрія.

Приїхали до нашого тата. Реабілітація на нас чекає дуже нелегка. Декілька місяців. І потім ще рік відновлення,

– розповіла Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко з сином провідала Федінчика: дивіться відео

Зазначимо, що наразі Наталка Денисенко разом зі сім'єю перебуває в Ужгороді, що на Закарпатті. Саме там Андрію Федінчику зробили складну операцію. Акторка не поділилася подробицями, але пообіцяла розповісти про все пізніше. Вона також повідомила, що операція пройшла успішно.

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