Так, победительницей стала певица FIЇNKA, которая набрала 79 699 голосов (30,40%). Уже 8 февраля она вместе с другими участниками выступит в финале Нацотбора, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Не пропустите FIЇNKA перед финалом Нацотбора-2025 обвинили в плагиате: реакция Тины Кароль на скандал

Голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2025 началось 13 января, а завершилось утром 17 января. В нем приняли участие более 262 170 украинцев.

Полный список финалистов Нацотбора на Евровидение-2025

FIЇNKA – "Культура".

Future Culture – Waste My Time.

KHAYAT – HONOR.

KRYLATA – STAY TRUE.

MOLODI – my sea.

Ziferblat – Bird of pray.

Абіє – "Дім".

ДК Енергетик – "Сіль".

Маша Кондратенко – No time to cry.

Влад Шериф – Wind of change.

Песни всех десяти финалистов обнародуют в четверг, 23 января, на ютуб-канале Евровидение-Украина. Также состоится жеребьевка участников, которые прошли в финал.

Что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Напомним, что представителя Украины на Евровидение-2025 выберут 8 февраля в день финала. Его определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Состав жюри Нацотбора украинцы также выбирали через Дію. Больше всего голосов получили: Джамала, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танцинец и фронтвумен Go_A Екатерина Павленко.

Стоит отметить, что на днях FIЇNKA обвинили в плагиате песни, которую она представила для конкурса. В сети предположили, что композиция похожа на трек Con Altura испанской исполнительницы Rosalia. Однако музыкальный продюсер нынешнего Нацотбора Тина Кароль опровергла обвинения в плагиате.

Евровидение-2025 пройдет в Швейцарии, в городе Базель, ведь в прошлом году победу в конкурсе одержали представители этой страны – Nemo. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал – 17 мая.