Голосование проходило в международном приложении My Eurovision Scoreboard, пишет 24 Канал.

Важно Ни один солдат не мечтает о войне․ История военного, который вернулся на фронт после ампутации

Так, в онлайн-опросе лидером стала певица Маша Кондратенко с песней No time to cry, которая получила 37% голосов.



Иностранцы пророчат Маше Кондратенко победу на Нацотборе-2025 / Скриншот из приложения My Eurovision Scoreboard

Маша Кондратенко – No Time to Cry: смотрите видео онлайн

Второе место заняла группа Ziferblat с композицией Bird of pray, которая получила 17% голосов.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Тройку лидеров замыкает KHAYAT с треком HONOR. Исполнителю отдали 14% голосов.

KHAYAT – HONOR: смотрите видео онлайн

Четвертую позицию заняла FIЇNKA с колоритной песней "Культура", а пятое место – группа Molodi с лирической композицией my sea, собравшей 7% голосов.

К теме Каждый трек удивит: все песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025

Что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Финал Национального отбора запланирован на 8 февраля. Победителя определят по итогам голосования жюри и зрителей.

Вас также может заинтересовать Финал Нацотбора Евровидения-2025: объявлен порядок выступления участников

В этом году украинцы смогут голосовать не только через приложение "Дія", но и с помощью SMS.

В состав жюри вошли:

Джамала – победительница Евровидения 2016;

Сергей Танчинец – продюсер и лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ;

Екатерина Павленко – вокалистка группы Go_A.

Организаторы Нацотбора обещают яркое и зрелищное шоу, креативным директором которого является Герман Ненов.