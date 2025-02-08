Судейские кресла займут трое известных исполнителей. Их украинцы выбирали в приложении Дія, пишет Show 24.
Не пропустите Каждый трек удивит: все песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025
Так, в состав жюри вошли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.
Наибольшую поддержку получила Джамала, за которую отдали 155 941 голос (35,28%). Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец занял второе место с результатом 89 472 голоса (20,24%). Солистка группы GO_A Екатерина Павленко получила 52 275 голосов (11,83%), опередив Дмитрия Шурова, который набрал 50 722 голоса (11,47%).
Кто станет судьями на Нацотборе-2025 / Скриншот с Дії
Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2025
- Финал Нацотбора Евровидения 2025 состоится 8 февраля в формате телеконцерта.
- За шанс представить Украину на большой сцене в Базеле, Швейцария, соревнуются 10 финалистов.
Национальный отбор Евровидения участники – смотрите в материале Show 24
- Национальный отбор Евровидения онлайн будут показывать на ютуб-канале Евровидение Украина, на фейсбук-страницах Общественного и Евровидение Украина, на телеканале Общественное Культура, на сайтах Общественное Культура и Евровидение в Украине. Также смотреть трансляцию украинцы смогут в приложении Дія.