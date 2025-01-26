Голосування відбувалося в міжнародному додатку My Eurovision Scoreboard, пише 24 Канал.

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Так, в онлайн-опитуванні лідером стала співачка Маша Кондратенко з піснею No time to cry, яка отримала 37% голосів.



Іноземці пророкують Маші Кондратенко перемогу на Нацвідборі-2025 / Скриншот з додатка My Eurovision Scoreboard

Маша Кондратенко – No Time to Cry: дивіться відео онлайн

Друге місце посів гурт Ziferblat з композицією Bird of pray, який здобув 17% голосів.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Трійку лідерів замикає KHAYAT з треком HONOR. Виконавцю віддали 14% голосів.

KHAYAT – HONOR: дивіться відео онлайн

Четверту позицію зайняла FIЇNKA з колоритною піснею "Культура", а п'яте місце посів гурт Molodi з ліричною композицією my sea, що зібрала 7% голосів.

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Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Фінал Національного відбору заплановано на 8 лютого. Переможця визначать за підсумками голосування журі та глядачів.

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Цьогоріч українці зможуть голосувати не лише через додаток "Дія", а й за допомогою SMS.

До складу журі увійшли:

Джамала – переможниця Євробачення 2016;

Сергій Танчинець – продюсер та лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ;

Катерина Павленко – вокалістка гурту Go_A.

Організатори Нацвідбору обіцяють яскраве та видовищне шоу, креативним директором якого є Герман Нєнов.