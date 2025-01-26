"Мы хотели быть военными, но не хотели, чтобы была война", – это слова защитника Украины Александра Мусия, который еще в школе решил, что хочет стать военным. В 2015 году мужчина поступил в Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, что во Львове.

Александр осваивал профессию, когда в Украине уже шла война. В 2019 году он закончил обучение и отправился на службу. Однако тогда даже подумать не мог, что уже через несколько лет будет воевать вся страна, каждый будет бороться за то, чтобы снова жить под мирным небом.

Сначала Мусий был командиром взвода, впоследствии стал командиром роты. Уже во время полномасштабного вторжения защитник получил сложное ранение, в результате которого потерял правую ногу. Однако на этом его служба не закончилась. Александр мог остаться дома, вместе с женой и маленьким сыном, но он вернулся на фронт и сейчас служит на Сумщине.

Как во время реабилитации Александр открыл собственное дело? Почему решил вернуться на службу? Какова ситуация с протезированием в Украине сейчас? Все эти и многие другие важные вопросы мы обсудили в рамках проекта "Красота в несокрушимости".

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Проводил штурмовые действия со своим подразделением, – ранения в Харьковской области и реабилитация в Superhumans

Это произошло 5 мая 2022 года. Тогда Александр нес службу в Дергачевском районе Харьковской области.

Будучи командиром роты, я вместе со своим подразделением проводил штурмовые действия. Ранение получил уже в населенном пункте,

– вспомнил Александр.

Тогда на этапе формирования находился реабилитационный центр Superhumans, в который Александру удалось попасть на протезирование.

Я решил воспользоваться их услугами. Мне понравилась скорость предоставления этих услуг, все происходило на очень высоком уровне. Специалисты там стараются сделать все максимально быстро и качественно. Очень удобно, что в любой момент можно обратиться за помощью,

– поделился защитник.

Сейчас Superhumans работает не только с протезированием, но и с другими видами ранений: слуховыми, зрительными, психологическими и тому подобное. Это один из тех украинских центров, которые ежедневно помогают нашим защитникам вернуться к гражданской жизни.



Александр Мусий на службе / Фото из личного архива защитника

Зайти в маршрутку и выйти из нее – это настоящий вызов, – о проблеме инклюзивности наших городов

Александр длительное время жил и проходил реабилитацию во Львове. И во время этого столкнулся со многими трудностями.

"Если ходить на костылях, то препятствий много. Больше всего устают руки. Многим ребятам трудно дается брусчатка, любые склоны, спуски. На протезах легче передвигаться по асфальту. Большинство пандусов, которые у нас есть, не приспособлены для людей с инвалидностью. Их в основном делают для того, чтобы людям с детскими колясками было легче. Даже в новых жилых комплексах, которые строят сейчас, не продумываются эти детали так, как хотелось бы", – подчеркнул защитник.

Для людей с инвалидностью очень важным является также вопрос транспорта. Ребятам и девушкам, у которых нет конечностей, передвижение общественным транспортом дается очень не просто. Зайти в маршрутку и выйти из нее – это настоящий вызов,

– подчеркнул Александр.

На проблеме инклюзивности городов постоянно подчеркивает и ветеран Александр Терен, который уже стал известным в публичном пространстве. Он запустил ютуб-проект "Отвал ног", где проверяет украинские города на инклюзивность и на собственном примере показывает, что нам нужно менять.

"Отвал ног" во Львове: смотрите видео онлайн

Трудно поддерживать бизнес в условиях войны, – как открыл кафе во время реабилитации

Александр, как настоящий львовянин, обожает кофе. Идея об открытии собственной кофейни зародилась очень спонтанно, во время прохождения реабилитации. Реализовать такой замысел Александру помог товарищ Роман.

Он пошел на курсы бариста, потому что никто из нас не умел готовить кофе, раньше мы только пробовали. Купили кофемашину и начали реализовывать задуманное,

– говорит Александр.

Мужчина отмечает, что во время военного положения поддерживать бизнес очень трудно. Лучшим периодом для кафе является лето, а вот зимой работа продвигается труднее. Однако все львовяне и гости города могут насладиться кофе от нашего защитника по адресу улица Городницкая, 47Е.

Наше заведение называется "Одна друга" – одна компания, два друга,

– объясняет Александр.

Более того, вы можете посетить "Одну другу" вместе со своими домашними любимцами, ведь это заведение является pet friendly.

Она всегда рядом, – о знакомстве с женой и семейной жизни

Александр – не только мужественный военный, предприниматель, замечательный друг, но и заботливый муж и отец. В 2019 году на свадьбе товарища он познакомился с девушкой Анастасией. С тех пор и началась их история любви, которая переросла в семью.

В супружеской жизни для нашего защитника самыми важными являются поддержка и понимание друг друга. А в своей жене он больше всего ценит то, что она всегда рядом. Анастасия умеет найти правильные слова, чтобы успокоить, отвлечь любимого от того, что ему приходится переживать ежедневно. Александр всегда знает, что дома по нему скучают и ждут. Не только любимая, но и первенец Дмитрий.

Сыночку уже три года. Он инициативный, всегда добивается своего. Он очень любит рассматривать детские книжки, разрисовывать. А еще очень любит яблоки (смеется – 24 Канал). Возле нашего дома есть яблоневый сад, куда Дмитрий часто тянет маму. Берет там яблоко и возвращается в дом,

– поделился Александр.



Александр Мусий с женой и сыном / Фото из личного архива защитника

Я посвятил этому всю жизнь, – почему Александр решил вернуться на фронт после ранения

Ранение Александра позволяло уволиться с военной службы, однако он не сделал этого. После лечения и реабилитации решил вернуться к собратьям и продолжить борьбу.

Я посвятил этому всю жизнь. И эта война забрала у меня гораздо больше, чем здоровье,

– подытожил военный.

"Я не знаю, почему людям надо искать причину для того, чтобы бороться. Надо просто выполнять свою работу, потому что от того, что мы будем постоянно думать над причинами, легче никому не станет", – отмечает защитник.

Ежедневно каждый из нас должен бороться на своем направлении, в своей сфере: "Если есть ветераны, которые уволились, но все равно хотят делать что-то для страны, то почему бы нет? Они могут работать в обществе, формировать государство, в котором будет комфортно жить".

Сдаться мы можем в любой момент, но чем это закончится не для нас, а для наших потомков, – это большой вопрос,

– подчеркнул Александр.



Александр Мусий с побратимом / Фото из личного архива защитника

Надо бороться за то, что есть, – в чем сейчас жизненная миссия Александра

Защитник отмечает, что каждый человек должен делать свою работу настолько качественно, насколько это получается.

Надо бороться за то, что есть, потому что, если за него не бороться, его не станет,

– подчеркивает мужчина.

Общество должно понять, что люди с инвалидностью есть и будут. В основном это молодые люди, которые вели активный образ жизни и сейчас не собираются прятаться. Надо понимать, объяснять младшему поколению. Дети не должны удивляться, когда видят на улице людей с инвалидностью, они должны понимать, что это нормально.

Мы не отличаемся от других, просто у нас есть небольшой апгрейд, это и все. Да, мы хотели быть военными, но мы не хотели, чтобы была война. Ни один солдат не мечтает о войне,

– подытожил Мусий.



Александр Мусий на службе / Фото из личного архива защитника

Александр на собственном примере доказывает, что для защиты своей страны от оккупантов не нужно искать причины, заставлять себя идти на войну. А если мы не в армии, то должны работать для армии. Пока в нашей стране идет война, по-другому быть не может. Общество не имеет права забыть о том, что за каждый день в Украине наши защитники отдают самое дорогое – здоровье и жизнь. И все те, кто не на фронте, должны работать для того, чтобы наши военные вернулись к своим семьям, в комфортную гражданскую среду, где их уважают и ценят.