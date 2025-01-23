У четвер, 23 січня, Суспільне провело пресконференцію з учасниками Національного відбору. Відбулося жеребкування та презентація пісень фіналістів, пише 24 Канал.
Цікаво Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2025 подала заявку на участь у конкурсі від іншої країни
Завдяки жеребкуванню вдалося визначити, у якому порядку виступатимуть музиканти на фінальному концерті. Він відбудеться 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту. Грандіозний фінал відкриє Влад Шериф, а закриватиме захід – гурт "ДК Енергетик".
- Влад Шериф – Wind of change
- Абіє – "Дім"
- MOLODI – My sea
- Future Culture – Waste My Time
- Маша Кондратенко – No time to cry
- KHAYAT – Honor
- FIЇNKA – "Культура"
- KRYLATA – Stay true
- Ziferblat – Bird of pray
- "ДК Енергетик" – "Сіль"
Що відомо про Євробачення-2025
- Минулого року на пісенному конкурсі перемогли представники Швейцарії, тому Євробачення-2025 відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал гримітиме 17 травня.
- Організатори пісенного конкурсу нещодавно оголосили імена ведучих. Це комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, телеведуча й співачка Сандра Штудер.
- Молдова відмовилась від участі в Євробаченні-2025. Водночас Чорногорія повернеться до списку учасників.
- Щоб уникнути скандалів, у пісенному конкурсі запровадили нові правила – Кодекс поведінки та Протокол про обов'язок піклування для учасників і журналістів. Організатори створять спеціальні місця для підготовки без камер, оптимізують графік, і призначать менеджера з добробуту для взаємодії між артистами та персоналом.