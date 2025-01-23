У четвер, 23 січня, Суспільне провело пресконференцію з учасниками Національного відбору. Відбулося жеребкування та презентація пісень фіналістів, пише 24 Канал.

Цікаво Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2025 подала заявку на участь у конкурсі від іншої країни

Завдяки жеребкуванню вдалося визначити, у якому порядку виступатимуть музиканти на фінальному концерті. Він відбудеться 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту. Грандіозний фінал відкриє Влад Шериф, а закриватиме захід – гурт "ДК Енергетик".

Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Енергетик" – "Сіль"

Що відомо про Євробачення-2025