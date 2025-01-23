Десятеро музикантів та колективів змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні. Серед них є нові імена, і вже відомі українцям досвідчені артисти.
До слова Скандал на Нацвідборі-2025: FIЇNKA вперше прокоментувала звинувачення в плагіаті
На пресконференції відбулась презентація пісень усіх фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, пише 24 Канал. Від лірики до фольку та навіть постпанку – слухайте всі треки, щоб обрати фаворита.
FIЇNKA – "Культура": слухайте онлайн
Future Culture – "Waste My Time": слухайте онлайн
KHAYAT – "Honor": слухайте онлайн
KRYLATA – "Stay true": слухайте онлайн
MOLODI – "My sea": слухайте онлайн
Ziferblat – "Bird of pray": слухайте онлайн
Абіє – "Дім": слухайте онлайн
"ДК Енергетик" – "Сіль": слухайте онлайн
Маша Кондратенко – "No time to cry": слухайте онлайн
Влад Шериф – "Wind of change": слухайте онлайн
Нацвідбір-2025: що потрібно знати
- У грудні команда Суспільного представила лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025. Згодом було визначено 9 фіналістів, тоді як українці у голосуванні мали обрати ще одного учасника з лонглиста. Цією десятою фіналісткою стала FIЇNKA.
- Суддів Нацвідбору-2025 українці також обирали у застосунку Дія. Склад журі має такий вигляд – переможниця Євробачення-2016 Джамала, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та фронтвумен Go_A Катерина Павленко.
- Переможця Національного відбору, який представить Україну на Євробаченні-2025, визначать результати голосування журі та глядачів. Фінал відбудеться 8 лютого у форматі телеконцерту.