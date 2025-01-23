Десятеро музикантів та колективів змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні. Серед них є нові імена, і вже відомі українцям досвідчені артисти.

До слова Скандал на Нацвідборі-2025: FIЇNKA вперше прокоментувала звинувачення в плагіаті

На пресконференції відбулась презентація пісень усіх фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, пише 24 Канал. Від лірики до фольку та навіть постпанку – слухайте всі треки, щоб обрати фаворита.

FIЇNKA – "Культура": слухайте онлайн

Future Culture – "Waste My Time": слухайте онлайн

KHAYAT – "Honor": слухайте онлайн

KRYLATA – "Stay true": слухайте онлайн

MOLODI – "My sea": слухайте онлайн

Ziferblat – "Bird of pray": слухайте онлайн

Абіє – "Дім": слухайте онлайн

"ДК Енергетик" – "Сіль": слухайте онлайн

Маша Кондратенко – "No time to cry": слухайте онлайн

Влад Шериф – "Wind of change": слухайте онлайн

Нацвідбір-2025: що потрібно знати