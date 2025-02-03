Ваня й Кирило заснували гурт MOLODI ще у 2020 році, почавши свою кар'єру з вуличної музики в Маріуполі. 24 Канал детальніше розповість історію колективу, головні сенси їхньої пісні для Нацвідбору й навіщо хлопцям цей пісенний конкурс.

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Що відомо про гурт MOLODI

Хлопці познайомилися під час навчання в електромеханічному технікумі. Вони грали просто неба у Маріуполі, а вже через 2 роки, переїхавши до Києва, випустили свій перший трек. Їхній жанр – це альтернативна попмузика з елементами електроніки.

Ваня – барабанник гурту, а Кирило – вокаліст та інколи гітарист. Вони створюють музику удвох і пишуть пісні не тільки для свого проєкту, але й для інших зірок – Мішель Андраде, Макса Барських, Ostrovskyi, Love, Mary. Товаришують з Машею Кондратенко та Enleo.



MOLODI / Фото пресслужби

Після 13 випущених синглів звучання гурту MOLODI змінилось і стало більш професійним. Однак Ваня й Кирило запевняють, – їхня суть не змінилась. Вони несуть відвертість та не бояться експериментів. Для хлопців головне – "щоб музика резонувала з тими, хто її слухає".

Нацвідбір – це не просто конкурс, це можливість бути почутими ще більшою аудиторією. Ми йдемо сюди не просто за перемогою, а щоб розповісти історію, яка важлива для нас і, судячи з відгуків на нашу пісню "my sea", важлива для багатьох українців. Це історія втрати рідного дому й віри у світле майбутнє,

– розповіли Ваня та Кирило в коментарі для 24 Каналу.

Пісня про дім: що треба знати про трек "my sea"

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 MOLODI виступлять з композицією "my sea". За словами колективу, це "пісня про дім, символом якого є море". Для музикантів це вкрай особиста тема, адже вони втратили рідне місто. Та з ними залишилися спогади, запах моря, відчуття дитинства.

У кліпі на цей трек MOLODI розповідають історію тих, хто шукає дорогу додому. Це надважкий шлях крізь невідомість до важливої мети.

Ця пісня не тільки про нас. Вона про всіх, хто переживав втрати, хто знає, як це – коли частина тебе залишається там, куди ти не можеш повернутися. Але водночас "my sea" – про надію. Цю ідею ми заклали й у кліп на пісню, де через метафору пошуку води показали важкий шлях до своєї мети,

– підкреслюють Ваня та Кирило.

MOLODI – "my sea": дивіться відео онлайн

Пісня "my sea" відгукнулась у серцях багатьох українців. Через повномасштабне вторгнення багатьом довелось втратити рідне місто, покинути свою домівку. Особисті історії у відгуках на трек резонують гуртові найбільше.

"Пісня відгукується не тільки нашим землякам з Маріуполя. Нам пишуть люди з Бердянська, Запоріжжя, Одеси, Криму. Кожен українець за роки вторгнення щось втратив – дім, близьких, відчуття безпеки, частину себе. Це найбільше торкає. Бо це означає, що наша пісня про живі емоції, про те, що кожен може впізнати в ній себе", – підкреслюють MOLODI.

MOLODI про конкуренцію, хейт та основний меседж

Музиканти поділилися, що серед усіх пісень, що потрапили у фінал Нацвідбору-2025, виділили пісні Маші Кондратенко та гурту Ziferblat.

Ми поважаємо всіх, хто бере участь у Нацвідборі, бо знаємо, скільки праці стоїть за кожною піснею, кожним виступом. Але Євробачення – це пісенний конкурс, у першу чергу. Тож ми конкуруємо саме піснями. Для себе ми виділили треки Ziferblat і Маші Кондратенко,

– зізнались MOLODI.

Ваня й Кирило додають, що відкриті до конструктивної критики. Та якщо на Нацвідборі у їхній бік поллється безпідставний негатив, на нього вони не реагуватимуть.

"Щодо хейту – ми з ним ніколи не стикалися, але розуміємо, що це може статися. Популярність часто супроводжується негативом. Завжди будуть люди, яким ти просто не подобаєшся, яким не подобається те, що ти говориш, як виглядаєш чи як подаєш себе. Але всім не догодиш", – кажуть музиканти.



MOLODI / Фото з інстаграму гурту

Наостанок MOLODI відповіли, яким буде їхній головний меседж на Євробаченні-2025, якщо вони здобудуть перемогу в Нацвідборі.

Ми хочемо нагадати світові, що Україна продовжує боротися зі злом. Ми хочемо, щоб через нашу пісню люди в різних країнах відчули, що таке пам'ять про дім, що таке втрати та що таке надія. Ми хочемо розповісти історії людей, які продовжують жити, мріяти, любити й творити у найтемніші часи,

– підкреслюють учасники гурту.

MOLODI виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення під номером 3.