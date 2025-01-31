Справжнє ім'я Абіє – Наталія Шевченко. Дівчина 16 років присвятила музиці. 24 Канал детальніше розповість, що відомо про фіналістку Нацвідбору-2025 та з якими меседжами вона хоче представляти Україну в Європі.

Зверніть увагу Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Чим відома Абіє та що означає її псевдонім

26-річна Наталія Шевченко родом з Полтавщини, а саме міста Миргород. Її музичний проєкт "Абіє" існує близько 7 років з перервами. Сценічне ім'я співачки походить від староукраїнського слова "зараз" чи "зненацька".

Я люблю своє рідне місто Миргород, обожнюю музику й не терплю несправедливості,

– так описує себе сама артистка у коментарі для Show 24.

Абіє активно займається волонтерством та їздить виступати для українських захисників з "Культурним десантом". Вона пояснює, що для неї це вкрай важливо, адже воїни ризикують своїм життям заради неї зокрема.

"Для мене це важливо, бо наші захисники й захисниці — це чиїсь сини, чоловіки, тата, а також і мами й дружини. Це мій прямий обов'язок – подякувати, розрадити, підтримати. Вони там для того, щоб мої майбутні діти спілкувались українською. Вони там заради мене!" – підкреслює співачка.



Абіє з "Культурним десантом" та захисниками / Фото з інстаграму Абіє

Пісня Абіє для Нацвідбору: її сенси та головний меседж

Абіє розповіла, що написала пісню "Дім" під час волонтерської діяльності на деокупованих територіях Херсонщини. Трек народився з особистих переживань виконавиці після почутих історій від жінок, які вижили в окупації.

Ці звірства досі замовчуються. У мене просто ставало дибки волосся від того, наскільки це жахливо, наскільки про це не хочеться ні говорити, ні бачити. Це дуже зручно – заплющити очі й не бачити цієї проблеми, але вона існує. Тому я зрозуміла, що маю написати про це,

– заявила Абіє на пресконференції.

Співачка зауважила, що готова говорити від імені постраждалих жінок. Її пісня – це "маніфест проти насильства".

Абіє – "Дім": слухайте онлайн

Абіє додала, що говорить про проблему насильства, бо сама пережила подібний досвід. Вона переконана, що жінки мають бути підтримкою одне для одного.

"Це незручна тема, її часто уникають, особливо потерпілі. Але я відчуваю силу сестринства і хочу підтримати їх, можливо після мого меседжу хтось зможе вирватися з цього кола і звернеться до правоохоронних органів. Пісня – це моя зброя", – зауважила співачка.

У пісні "Дім" Абіє звертається до символізму і метафор. Одна з таких деталей – символіка числа "40". Майже сорок тижнів триває повний цикл вагітності жінки, у якій матір і є першим "домом" новонародженого. Для співачки це число змін і трансформації.



Абіє / Фото пресслужби

Що каже Абіє про конкурентів і критику

Співачка зізналась, що своїм найсильнішим конкурентом вважає гурт Ziferblat.

Вони добре зарекомендували себе минулого року,

– висловилась Абіє про музикантів.

Нацвідбір часто супроводжується скандалами. Співачка зізналась, що "готова давати розгорнуті відповіді на конструктивні запитання", якщо їй доведеться потерпати від критики.

Абіє також відповіла, що коли переможе на Нацвідборі, її головним меседжем будуть слова: "Сила не має гендеру!".