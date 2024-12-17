Стало відомо, чому його не включили у список кандидатів для голосування цьогоріч. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Що ти знаєш про Бобула?".

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З'ясувалося, що артисту пропонували долучитися до переліку потенційних журі Нацвідбору-2025, проте він відмовився.

Була пропозиція, але Андрій цього року відмовився,

– пояснили в команді Данилка.

До теми У Дії стартувало голосування за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2025: список кандидатів

Зауважимо, всього до списку претендентів в журі увійшло 10 зірок. Опитування триватиме до 10 години ранку 23 грудня, взяти участь у ньому можна від 14 років. Аби проголосувати, потрібно відкрити застосунок Дія, зайти в розділ "Сервіси" та обрати "Опитування". Варто зауважити, що можна віддати голос лише за одного кандидата із десяти. Наразі до трійки лідерів увійшли Сергій Танчинець, Джамала та Катерина Павленко.

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025