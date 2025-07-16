Их слава не спасла от болезни: истории звезд, которым диагностировали страшные заболевания

В шоу-бизнесе есть немало примеров, когда любимцы умирали от болезней или борются с ними на протяжении длительного времени. Кому-то удается преодолевать страшные диагнозы, а кого-то, к сожалению, болезнь не жалеет. Истории таких знаменитостей читайте в материале Show24.

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Кому из звезд мирового шоу-бизнеса диагностировали страшные заболевания?

Селин Дион

В декабре 2022 года у звезды обнаружили неизлечимую болезнь – синдром мышечной скованности, редкое неврологическое заболевание. Путь к установлению правильного диагноза оказался долгим и сложным. Врачам понадобилось около десяти лет. В течение этого времени Дион боролась с сильной болью, прибегая к медикаментозному лечению.

Селин Дион / Фото из инстаграма певицы

Болезнь повлияла на голосовые мышцы артистки, что привело к значительным изменениям в ее способности петь. Последствия болезни оказались настолько серьезными, что однажды из-за сильных мышечных спазмов певица сломала себе ребра.

Джесси Джей

Певице поставили диагноз "ранний рак груди". Она объяснила, что решила обнародовать свой диагноз, чтобы помочь себе справиться с ним, а также поддержать тех, кто переживает нечто подобное.

Известно, что артистка уже перенесла одну операцию и на очереди еще должны быть 1-2 оперативные вмешательства.

Джесси Джей рассказала о своем диагнозе: смотрите видео онлайн

Дэн Рейнольдс

Фронтмену Imagine Dragons много лет назад диагностировали аутоиммунное заболевание – болезнь Бехтерева (воспалительное заболевание суставов и позвоночника). Певец страдал от боли, но несколько лет назад он вошел в ремиссию. По словам Дэна, правильное питание и спорт помогли ему достичь такого результата.

Дэн Рейнольдс / Фото Getty images

Брюс Уиллис

В феврале 2023 года жена Брюса сообщила, что актеру поставили тяжелый диагноз: лобно-височная деменция. Первые симптомы этой болезни начали проявляться еще в 2022 году, когда Брюс столкнулся с трудностями произношения, и врачи сначала диагностировали его состояние как афазию – нарушение речи. Однако со временем состояние актера ухудшалось, и только в 2023 году врачи смогли поставить точный диагноз.

Брюс Уиллис / Фото Getty images

К сожалению, заболевание прогрессирует, однако близкие люди актера пытаются поддержать его всеми силами.

Оззи Осборн

В 2020 году стало известно, что Оззи Осборн страдает из-за болезни Паркинсона, которую вызвали травмы спины и шеи. В феврале прошлого года рок-Оззи Осборн объявил, что вынужден уйти со сцены. Он сообщил о завершении гастрольной карьеры из-за того, что физически не сможет выступать с концертами. Долгое лечение не помогло ему вернуться к прежней форме, хоть с его голосом нет никаких проблем.

К сожалению, из-за прогрессирования болезни музыкант больше не может ходить.

Оззи Осборн в 2016 году / Фото из инстаграма Оззи Осборна

В начале июля музыкант провел свой прощальный концерт в Бирмингеме.

Белла Хадид

В 2015 году у Беллы диагностировали болезнь Лайма. Такой же диагноз врачи поставили матери и брату модели в 2012 году.

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, которое переносит определенный вид клещей. Инфекция может поразить опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Ее классификация довольно разная, ведь болезнь может проявить себя через месяцы, а то и через годы после заражения.



В 2023 году Хадид сообщила, что завершила курс лечения, продолжительностью более 100 дней, и поблагодарила маму за постоянную поддержку.

Селена Гомес

В 2017 году певица перенесла операцию по трансплантации почки. К сожалению, на состояние здоровья Селены повлияла красная волчанка.

Системная красная волчанка (СКВ) – это аутоиммунная болезнь, способна поражать большинство органов и систем в теле человека.

Донором органа стала близкая подруга артистки. Кроме того, исполнительница не может иметь детей. По ее словам, эта новость была удручающей для нее.

Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это долго угнетало меня,

– рассказывала Селена.

Селена Гомес со своим возлюбленным / Фото Getty images

Кроме того, певице диагностировали синдром чрезмерного бактериального роста, который провоцирует боль в желудке, проблемы с пищеварением и вызывает вздутие живота.

Кому из звезд украинского шоу-бизнеса диагностировали неизлечимые заболевания?

Елена Мозговая

Продюсер Елена Мозговая перенесла боррелиоз (болезнь Лайма), который вызвал невыносимую боль, что не облегчали обезболивающие. Она даже думала о смерти, однако ее остановила младшая дочь Соломия. Женщина поняла, что девочка не справится без нее.

Парализованное лицо, слабость такая, что сам себе совета не можешь дать. И потом лечение. Какое-то невероятное количество капельниц. Что кололи – я даже не припомню. Вены мои точно не приспособлены к капельницам, поэтому искали их где могли, но главное, что помогло,

– написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая / Фото из инстаграма продюсера

EL Кравчук

С самого детства певцу поставили диагноз дислексия.

Дислексия – это неврологическое состояние, при котором человек с нормальным интеллектом и без нарушений слуха и зрения имеет длительные трудности с освоением азбуки и чтением.

Он поделился, что научился бороться с этим. Теперь EL Кравчук сначала читает мысленно, а тогда – вслух.

EL Кравчук / Фото из инстаграма певца

Наталья Холоденко

Наталья Холоденко призналась, что болеет диабетом второго типа. Вероятно, эта болезнь с психологом с самого детства.

У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет. А возможно, от рождения. Мне официально назначали "Оземпик" в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что он имеет антидепрессантное действие. Я стала спокойнее и к еде, и эмоционально,

– поделилась Наталья.

Наталья Холоденко / Фото из инстаграма психолога

Алексей Суханов

Недавно популярному украинскому телеведущему диагностировали сахарный диабет. Но из-за того, что мужчина не слишком ответственно относится к своему здоровью, он узнал о заболевании только через пять лет.

Алексей Суханов / Скриншот из видео

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