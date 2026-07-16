Известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые грозят ей сложной операцией и даже смертью. Звезда призналась, что страдает от давнего недуга, который стремительно обостряется на фоне сильного стресса и переживаний, в комментарии для телеканала "Дом".

У меня есть такая давняя, хроническая проблема с кишечным трактом, и она дважды в год обостряется. Это опасная ситуация, конечно, потому что может даже закончиться летальным исходом,

– Камалия.

Исполнительница пояснила, почему болезнь дает о себе знать, когда нервная система находится на пределе из-за постоянных потрясений. В последнее время на долю артистки выпало немало испытаний. Бизнес-центр певицы трижды подвергался атакам ракетами, а впоследствии она узнала о трагической гибели своего двоюродного брата на передовой.

Камалия / скриншот из видео

После похорон близкого человека состояние Камалии резко ухудшилось. Она пыталась терпеть боль и принимала обезболивающие таблетки, однако они не помогли, и в конце концов звезда просто потеряла сознание. Врачи предупреждают: если подобные опасные приступы будут повторяться регулярно, ей придется удалить часть кишечника.

Недавно Камалия уже жаловалась на внезапное ухудшение самочувствия, когда ее организм решил устроить "внеплановый концерт". Тогда из-за обострения старой болезни знаменитости пришлось срочно вызывать скорую помощь.

Из-за постоянного стресса у певицы обострились давние проблемы. Например, недавно Камалия узнала, что ее брата-инвалида мобилизовали.