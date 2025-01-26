Артистка народилась у Львові. Згодом її родина переїхала до Тернополя, де і розпочалась співоча кар'єра. Вона співала у хорі, закінчила музичну школу, а згодом вступила до Тернопільської академії народного господарства на економічну спеціальність. Та попри це, Бучинська не полишала мрії про музику та співи. Як сьогодні живе Наталія Бучинська та чому 24 роки приховує свого чоловіка, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра співачки

У 1995 році артистка перемогла у конкурсі "Міс Академія", а згодом здобула призове місце у відбірковому турі фестивалю "Червона Рута-95". Така успішність дала поштовх для виступів на десятках фестивалів. У 1998 – завоювала президентське Гран-прі, а її пісню "У наметі" визнали "Піснею року".

Згодом Наталії запропонували стати солісткою Державного ансамблю і танцю МВС України. Від так частина життя зірки була пов'язана з військовою службою. Ще раніше, у 1999 році, Бучинська перемогла на "Пісенному Вернісажі" й отримала ключі від однокімнатної квартири та звання заслуженої артистки.

У репертуарі виконавиці понад 300 композицій, а треки "Україна", "Дівчина-весна" та "Ой, у вишневому саду" увійшли до списку кращих пісень року.

Наталія Бучинська – "Дівчина-весна": дивіться відео онлайн

У 27 років співачка стала наймолодшою народною артисткою за всю історію української культури. Згодом Наталія дещо рідше почала з'являтись у публічному просторі. Однак у лютому 2023 року Бучинська представила пісню "Жоржини", яка одразу стала хітом й розлетілась по всіх соцмережах.

Наталія Бучинська – "Жоржини": слухайте онлайн

Наступним хітом став трек "За хмарами". Зазначимо, що співачка тривалий час виконували пісні різними мовами, включаючи російську. Однак сьогодні Бучинська виступає з україномовним репертуаром.

Наталія Бучинська – "За хмарами": слухайте онлайн

Нагадаємо, раніше артистку звинувачували в тому, що вона була учасницею "антимайдану". В одному з нещодавніх інтерв'ю зірка дала на цю тему різку відповідь.

Про це вже мили та перемили. Зараз це не має абсолютно ніякого значення і змісту. Життя треба жити. Тут і зараз. Я його живу, яким би воно не було важким. На цьому у цій темі крапка,

– сказала Бучинська.

Особисте життя

У 2001 році Наталія вийшла заміж за Олександра Якушева. Вони познайомилися на весіллі сестри співачки й, за словами Наталії, це було "кохання з першого погляду". Пара зустрічалася 3 роки, а тоді Олександр зробив пропозицію Бучинській.

Пара разом не з'являється у публічному просторі. Крім того, до недавнього часу було не відомо й про те, ким працює чоловік знаменитості. Як зазначають ЗМІ, Якушев – ексзаступник глави СБУ.

"Щастя любить тишу. Мені як артистці є багато чого сказати… Хочеться іноді. Ось у нас нещодавно була річниця весілля, і я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що ні. Моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати. Може, прийде час, і я зроблю такий крок на 30-річчя своєї творчої діяльності наступного року", – розповіла співачка.

У 2002 році у подружжя народилась донька Катерина.

Наталія Бучинська з донькою / Фото з інстаграму співачки

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Де зараз і чим займається Бучинська

Артистка продовжує активно виступати. Нещодавно вона презентувала новий трек "Даруй мені квіти".

Наталія Бучинська – "Даруй мені квіти": слухайте онлайн

До того ж вона анонсувала свої концерти в Тернополі, Рівному та Луцьку.

Бучинська розповідала, що частина коштів з концертів "іде адресно на потреби військових". Крім того, під час виступів проводять благодійні аукціони, а також купляють речі, які потрібні захисникам на фронті.