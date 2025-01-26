Артистка родилась во Львове. Впоследствии ее семья переехала в Тернополь, где и началась певческая карьера. Она пела в хоре, закончила музыкальную школу, а затем поступила в Тернопольскую академию народного хозяйства на экономическую специальность. Но несмотря на это, Бучинская не оставляла мечты о музыке и пении. Как сегодня живет Наталья Бучинская и почему 24 года скрывает своего мужа, читайте в материале Show 24.

Может заинтересовать Почему исчезла певица Лавика, которая инициировала развод с Владимиром Борисенко

Карьера певицы

В 1995 году артистка победила в конкурсе "Мисс Академия", а впоследствии получила призовое место в отборочном туре фестиваля "Червона Рута-95". Такая успешность дала толчок для выступлений на десятках фестивалей. В 1998 – завоевала президентское Гран-при, а ее песню "В палатке" признали "Песней года".

Впоследствии Наталье предложили стать солисткой Государственного ансамбля и танца МВД Украины. От так часть жизни звезды была связана с военной службой. Еще раньше, в 1999 году, Бучинская победила на "Песенном Вернисаже" и получила ключи от однокомнатной квартиры и звание заслуженной артистки.

В репертуаре исполнительницы более 300 композиций, а треки "Украина", "Девушка-весна" и "Ой, в вишневом саду" вошли в список лучших песен года.

Наталья Бучинская – "Девушка-весна": смотрите видео онлайн

В 27 лет певица стала самой молодой народной артисткой за всю историю украинской культуры. Впоследствии Наталья несколько реже начала появляться в публичном пространстве. Однако в феврале 2023 года Бучинская представила песню "Жоржины", которая сразу стала хитом и разлетелась по всем соцсетям.

Наталья Бучинская – "Жоржины": слушайте онлайн

Следующим хитом стал трек "За облаками". Отметим, что певица долгое время исполняли песни на разных языках, включая русский. Однако сегодня Бучинская выступает с украиноязычным репертуаром.

Наталья Бучинская – "За облаками": слушайте онлайн

Напомним, ранее артистку обвиняли в том, что она была участницей "антимайдана". В одном из недавних интервью звезда дала на эту тему резкий ответ.

Об этом уже мыли и перемыли. Сейчас это не имеет абсолютно никакого значения и смысла. Жизнь надо жить. Здесь и сейчас. Я ее живу, какой бы она не была тяжелой. На этом в этой теме точка,

– сказала Бучинская.

Личная жизнь

В 2001 году Наталья вышла замуж за Александра Якушева. Они познакомились на свадьбе сестры певицы и, по словам Натальи, это была "любовь с первого взгляда". Пара встречалась 3 года, а тогда Александр сделал предложение Бучинской.

Пара вместе не появляется в публичном пространстве. Кроме того, до недавнего времени было не известно и о том, кем работает муж знаменитости. Как отмечают СМИ, Якушев – экс-заместитель главы СБУ.

"Счастье любит тишину. Мне как артистке есть много чего сказать... Хочется иногда. Вот у нас недавно была годовщина свадьбы, и я так хотела запостить наше фото, хотя бы поздравить. А потом подумала, что нет. Мое и только мое. Но и мужу хотелось, чтобы я показывала. Но он у меня военный. Я не могу показывать. Может, придет время, и я сделаю такой шаг на 30-летие своей творческой деятельности в следующем году", – рассказала певица.

В 2002 году у супругов родилась дочь Екатерина.

Наталья Бучинская с дочерью / Фото из инстаграма певицы

К теме Есть много чего сказать, – Бучинская призналась, почему 24 года держит мужа подальше от камер

Где сейчас и чем занимается Бучинская

Артистка продолжает активно выступать. Недавно она презентовала новый трек "Дари мне цветы".

Наталья Бучинская – "Даруй мне цветы": слушайте онлайн

К тому же она анонсировала свои концерты в Тернополе, Ровно и Луцке.

Бучинская рассказывала, что часть средств с концертов "идет адресно на нужды военных". Кроме того, во время выступлений проводят благотворительные аукционы, а также покупают вещи, которые нужны защитникам на фронте.