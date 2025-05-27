Наталія Валевська вперше за тривалий час дала інтерв'ю. Про невиліковну хворобу вона зізналася Славі Дьоміну, пише Show 24.

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Співачка розповіла, що тривалий час вона страждає від невиліковної хвороби, що пов'язана з щитоподібною залозою.

Ці ліки, які я приймаю весь час зараз, я мушу їх приймати довго і, напевно, до кінця життя. Гормони шурують так, що я стаю не собою, а звіром,

– поділилась Наталія Валевська.

Артистка зізналась, що захворювання впливає на її психоемоційний стан. У деякі моменти вона може втрачати контроль над своїми емоціями. Щоб уникати цього, Валевська приймає заспокійливі, а ще звернулась до альтернативної медицини. Зокрема, вона регулярно вживає у невеликих порціях гриби.

"Мікродозинг навіть продається в аптеках, у Великій Британії зокрема. Це офіційно дозволено. Це те, що допомагає людині. У мене була велика проблема на тлі розлучення та плюс те, що ми живемо в умовах війни. Розхиталась нервова система до того, що я просто не спала місяцями", – розповіла співачка.

Наталія Валевська додала, що її бабуся зналась на травах, тому вона з дитинства призвичаїлась до фітотерапії. Також співачка підкреслила, що не вживає наркотичних речовин.

Додамо, раніше про невиліковну хворобу розповіла психологиня Наталія Холоденко. Їй ще у дитинстві діагностували діабет другого типу.