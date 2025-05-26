Білик вирішила поспілкуватися з підписниками. Вона відповіла на їхні питання в інстаграмі, передає Show 24.
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В Ірини Білик поцікавилися, як вона любить відпочивати. Співачка відповіла, що з рідними, та опублікувала фотографію з двома синами – старшим Глібом та молодшим Табрізом.
Коли й де саме сім'я зробила світлину – невідомо.
Ірина Білик з синами Глібом та Табрізом / Скриншот з інстаграму співачки
До речі! Раніше Ірина Білик показала архівне фото мами, яка померла у 2020 році.
Також Ірина Білик відповіла на питання про особисте життя. Співачка зізналась, що зараз не закохана. Зазначимо, що деякий час у мережі ходили чутки про її роман з ексчоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.
Ірина Білик відповіла, чи закохана / Скриншот з інстаграму співачки
Що відомо про особисте життя Ірини Білик
Нагадаємо, що Ірина Білик вісім років прожила у цивільному шлюбі з продюсером Юрієм Нікітіним. Згодом співачка повінчалася з манекеном Андрієм Оверчуком. У пари народився син Гліб.
Ірина Білик також перебувала у стосунках з Дмитром Коляденком та з Дмитром Дікусаром.
До того ж співачка була одружена з російським продюсером, фотографом і художником азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Сурогатна матір народила подружжю сина Табріза.