Білик вирішила поспілкуватися з підписниками. Вона відповіла на їхні питання в інстаграмі, передає Show 24.

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В Ірини Білик поцікавилися, як вона любить відпочивати. Співачка відповіла, що з рідними, та опублікувала фотографію з двома синами – старшим Глібом та молодшим Табрізом.

Коли й де саме сім'я зробила світлину – невідомо.

Ірина Білик з синами Глібом та Табрізом / Скриншот з інстаграму співачки

До речі! Раніше Ірина Білик показала архівне фото мами, яка померла у 2020 році.

Також Ірина Білик відповіла на питання про особисте життя. Співачка зізналась, що зараз не закохана. Зазначимо, що деякий час у мережі ходили чутки про її роман з ексчоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.

Ірина Білик відповіла, чи закохана / Скриншот з інстаграму співачки

Що відомо про особисте життя Ірини Білик