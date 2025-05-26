Билык решила пообщаться с подписчиками. Она ответила на их вопросы в инстаграме, передает Show 24.

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У Ирины Билык поинтересовались, как она любит отдыхать. Певица ответила, что с родными, и опубликовала фотографию с двумя сыновьями – старшим Глебом и младшим Табризом.

Когда и где именно семья сделала фотографию – неизвестно.

Ирина Билык с сыновьями Глебом и Табризом / Скриншот из инстаграма певицы

Кстати! Ранее Ирина Билык показала архивное фото мамы, которая умерла в 2020 году.

Также Ирина Билык ответила на вопрос о личной жизни. Певица призналась, что сейчас не влюблена. Отметим, что некоторое время в сети ходили слухи о ее романе с экс-супругом Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

Ирина Билык ответила, влюблена ли / Скриншот из инстаграма певицы

Что известно о личной жизни Ирины Билык